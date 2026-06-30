Energocom a înaintat cerințe stricte pentru funcția de director general.

Compania Energocom a anunțat lansarea unui concurs pentru ocuparea funcției de director general. Candidații pot depune cererile și dosarele până pe 20 iulie.

Potrivit anunțului oficial, viitorul director trebuie să îndeplinească cerințe stricte de calificare și experiență profesională. Candidatul trebuie să fie cetățean al Republicii Moldova și să dețină studii superioare în economie, finanțe, energetică sau drept, transmite rupor.md.

De asemenea, experiența profesională minimă în domeniile menționate trebuie să fie de cel puțin cinci ani. Un criteriu separat este experiența managerială, candidatul trebuie să aibă cel puțin un an de activitate într-o funcție de conducere într-o companie din sectorul energetic.

Cerințele cheie pentru candidați:

Cunoașterea piețelor: înțelegere profundă a cadrului normativ și legal al piețelor de energie electrică și gaze naturale.

Trading: experiență de lucru pe platforme energetice internaționale (OPCOM, BRM, BGH, CEGH, TTF).

Finanțe: competențe în managementul financiar corporativ.

Limbi străine: cunoașterea limbii engleze la nivel cel puțin B1.

Reputație impecabilă: conformitate cu toate normele legislative privind integritatea.

Pe lângă documentele standard privind studiile și experiența, candidații trebuie să prezinte o concepție de dezvoltare a Energocom. Aceasta trebuie să conțină viziunea strategică despre cum să se consolideze rolul întreprinderii în asigurarea securității energetice a Moldovei prin diversificarea surselor de aprovizionare și reducerea dependenței externe. Puncte suplimentare la selecție vor aduce recomandările profesionale, diplomele de perfecționare și cunoașterea altor limbi străine.

În prezent, atribuțiile directorului general al Energocom sunt exercitate temporar de Eugeniu Buzatu, numit în decembrie 2024 (anterior a ocupat funcția de consilier în cadrul întreprinderii).

Reamintim că predecesorul său, Victor Bînzari, care a condus societatea pe acțiuni din iulie 2022, a fost demis anticipat pe 12 decembrie 2024 la solicitarea prim-ministrului de atunci, Dorin Recean. Motivul demiterii au fost procesele de criză din sectorul energetic și disputele privind gestionarea achizițiilor de gaze naturale.