Energia solară acoperă 60% din consumul de energie regenerabilă în Moldova.

Energia solară a devenit principala sursă de energie regenerabilă utilizată în consumul final din Moldova, reprezentând 60% din volumul total de energie regenerabilă consumată.

Datele au fost prezentate în cadrul audierilor publice pe platforma Parlamentului de către directorul general al ANRE, Alexei Taran, care a menționat că sectorul energiei regenerabile a crescut semnificativ în ultimii patru ani, transmite ipn.md.

Alexei Taran a precizat că dezvoltarea energiei solare este susținută de prețurile mai accesibile la echipamente și de instalarea mai simplă și mai rapidă a panourilor fotovoltaice, comparativ cu instalațiile eoliene. Aceste avantaje au crescut interesul pentru investiții în acest sector.

Potrivit directorului ANRE, în 2024 a fost introdus pentru prosumatori mecanismul de facturare netă, care permite utilizarea energiei produse din surse regenerabile în propria locuință sau afacere și a înlocuit sistemul de contorizare netă. La sfârșitul anului trecut, aproximativ 5.000 de consumatori încă foloseau sistemul de contorizare netă, iar circa 3.500 au trecut la noul mecanism.

Conform datelor Centrului Național pentru Energie Regenerabilă, în 2025, 24,5% din consumul final brut de energie electrică în Republica Moldova a fost asigurat din surse regenerabile.