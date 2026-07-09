Elevii nu vor mai fi discriminați, iar părinții vor fi protejați de hărțuire pentru sesizările depuse..

Consiliul de Etică al Ministerului Educației a aprobat recomandări pentru îmbunătățirea mediului educațional și protejarea normelor etice în instituțiile de învățământ.

Noile documente interzic atitudinea părtinitoare față de elevi din cauza disputelor financiare dintre adulți, obligă administrația școlilor să păstreze anonimatul celor care depun plângeri și reglementează regulile de acces în clădirile școlare. Despre aceasta informează Ministerul Educației și Cercetării, transmite rupor.md.

Protecția elevilor și confidențialitate pentru părinți

Conform regulilor aprobate, școlilor le este interzis să marginalizeze sau să diferențieze copiii pe baza contribuțiilor financiare ale părinților lor. Orice neînțelegeri materiale între adulți nu trebuie să afecteze elevii, deoarece presiunea financiară este incompatibilă cu scopurile educației, au precizat reprezentanții Ministerului.

În special, acțiunile cadrelor didactice sau administrative care utilizează izolarea, denigrarea, subestimarea sau etichetarea copilului ca măsură de presiune financiară asupra părinților sunt calificate drept fapte imorale, incompatibile cu funcția educațională, și pot conduce la concedierea din funcție (pct. m) art. 86 alin. (1) din Codul nuncii al Republicii Moldova nr. 154/2003) și, dacă este necesar, la retragerea diplomelor pedagogice sau administrative deținute.

O altă măsură se referă la protecția părinților care raportează încălcări în școli. Conducerea instituțiilor de învățământ și cadrele didactice sunt acum obligate să protejeze datele lor personale. Aceasta este necesară pentru a preveni orice presiune sau hărțuire din partea administrației sau a comitetelor părinților.

De exemplu, se vorbește despre principiul intoleranței față de pasivitate: grupurile din aplicațiile de mesagerie (Viber, WhatsApp etc.) și adunările fizice ale părinților sunt o continuare oficială a spațiului educațional. Cadrele didactice sunt administratori și garanți morali ai acestor spații. Tolerarea sau lipsa sancțiunilor pentru limbajul de ură, insulte și amenințări adresate părinților în aceste spații reprezintă complicitate directă și o încălcare gravă a pct. (1) lit. b) pct. 7 și lit. b) pct. 11¹ din Codul de etică al lucrătorului pedagogic.

Regulile de acces în clădiri și obligativitatea respectării

În plus, recomandările stabilesc ordinea de acces a părinților și reprezentanților legali în clădirile școlilor. Documentul stabilește limite clare pentru interacțiunea dintre familii și instituțiile de învățământ, regulile de prezență în incinte și măsurile de protecție a cadrelor didactice pentru menținerea unui mediu sigur.

De exemplu, punctul privind responsabilitatea: încălcarea regulilor de acces pe teritoriul instituției de învățământ constituie o încălcare gravă a Codului de etică și atrage sancțiuni disciplinare. Pentru insultarea cadrelor didactice este prevăzută răspunderea contravențională (administrativă) — amendă de la 10 la 20 de unități convenționale (până la 1.000 de lei), iar pentru insultarea însoțită de vătămări corporale, dacă nu constituie infracțiune, — amendă de la 40 la 80 de unități convenționale (până la 4.000 de lei) sau arest contravențional de până la 15 zile.

Toate cele trei recomandări, în opinia ministerului, se bazează pe Codul de etică al pedagogului în vigoare, care solicită cadrelor didactice corectitudine, onestitate și comportament profesional. Ministerul a precizat că aceste principii reprezintă o bază juridică și morală obligatorie a activității, motiv pentru care susține implementarea lor în toate școlile din țară.