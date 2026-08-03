Elevii din R. Moldova au una dintre cele mai lungi vacanțe de vară din Europa.

Aceste date sunt prezentate de rețeaua educațională a Comisiei Europene Eurydice.

Cele mai lungi vacanțe de vară sunt în Italia, unde durează 14 săptămâni. Urmează Malta, Letonia și Cipru — câte 13 săptămâni. În Lituania, Croația, Estonia și Grecia, elevii se odihnesc 12 săptămâni, iar în România, Spania și Bulgaria — 11 săptămâni, informează tvrmoldova.md.

Câte 10 săptămâni de vacanțe sunt acordate de Irlanda, Portugalia, Finlanda, Ungaria, Slovenia și Suedia. În Austria, Slovacia, Polonia, Cehia și Luxemburg, vacanțele de vară durează 9 săptămâni, iar în Franța și Belgia — 8 săptămâni.

Cele mai scurte vacanțe de vară sunt în Germania, Țările de Jos și Danemarca, unde elevii se odihnesc doar 6 săptămâni. Totodată, Comisia Europeană menționează că, în aceste țări, pauzele de învățare sunt distribuite mai uniform pe parcursul întregului an.

Republica Moldova se numără printre țările cu cele mai lungi vacanțe de vară. Elevii moldoveni se odihnesc 13 săptămâni — de la 1 iunie până la 31 august, în total 92 de zile. Pentru elevii claselor a 9-a și a 12-a, anul de studii se încheie mai devreme, la sfârșitul lunii mai, ca să poată susține examenele naționale.

Astfel, în funcție de durata vacanțelor de vară, Moldova se află la același nivel cu Malta, Letonia și Cipru și depășește România, unde elevii se odihnesc 11 săptămâni.