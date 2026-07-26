Elev al Centrului de Excelență, despre condițiile din cămin: Paturi vechi și șobolani.

Paturi metalice de pe vremea Uniunii Sovietice, dulapuri vechi și scorojite sau podea cu linoleumul rupt.

Așa arată unele camere în care sunt cazați elevii căminului numărul patru al Centrului de Excelență în Energetică și Electronică (CEEE) din Chișinău.

Și holurile, bucătăriile sau grupurile sanitare sunt, la fel, depășite de vreme. Chiuvetele-s vechi, mâncate de rugină și calcar, prin ferestre bate vântul, iar unele uși sunt găurite sau scoase din țâțâni, scrie stiri.md.

Aceste imagini le-a primit cusens.md de la unul din cei circa 290 de elevi care locuiesc în acest cămin, în mare parte minori, și care a acceptat să vorbească cu noi doar dacă îi protejăm identitatea.

Ion (prenume schimbat), elev al Centrului de Excelență în Energetică și Electronică: În anul întâi am făcut reparații. Am dat câte 500 de lei, patru persoane, adică 2 000 de lei și am schimbat tapetele, am vopsit ușile. Și în anul doi ne-a schimbat din acea cameră, ne-a pus în alta, mai rea. Am văzut șobolani, unul chiar a mers pe mine.

Reporter: Ați vorbit cu cineva despre aceste probleme sau nu?

Ion (prenume schimbat), elev al Centrului de Excelență în Energetică și Electronică: Da.

Reporter: Și ce răspuns ați primit?

Ion (prenume schimbat), elev al Centrului de Excelență în Energetică și Electronică: Niciun răspuns.

Am mers pentru explicații la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică. Instituția a fost creată în 2016, prin fuziunea Colegiului Politehnic cu cel de Microelectronică și Tehnică de Calcul din Chișinău. Am discutat cu directoarea instituției, Mariana Barladean. După ce ne-a prezentat mașinile de spălat și uscat rufe de la primul etaj al căminului numărul patru, am urcat la etajul doi. Bucătăria arată dezolant, cu lavoare vechi, o masă, două plite electrice și podeaua acoperită de un linoleum rupt.

Marina Barladean, directoarea Centrului de Excelență în Energetică și Electronică, Chișinău: Pe toate etajele este așa o bucătărie. Bucătăria este în plan de renovare capitală, la nivel de edificii sanitare.

Când am vrut să vedem și condițiile de trai din camerele în care sunt cazați elevii, directoarea și-a amintit că programul ei de muncă s-a terminat, iar când i-am cerut să ne facă turul etajelor trei și patru ale căminului, aceasta a refuzat.

Marina Barladean, directoarea Centrului de Excelență în Energetică și Electronică, Chișinău: Eu, vă rog foarte mult, respectați-mi ora de muncă. Sunteți exact după program și mai țin încă niște angajați aici. Vă rog.

Am revenit peste aproape patru săptămâni pentru a continua filmările, asta după ce am cerut Ministerului Educației și Cercetării, care este fondatorul Centrului de Excelență în Energetică și Electronică, să ne fie permis accesul. Am fost întâmpinați de directoare și doi directori adjuncți ai instituției, care ne-au filmat cu telefonul mobil pe durata turului.

Marina Barladean, directoarea Centrului de Excelență în Energetică și Electronică, Chișinău: Țin să menționez că aici sunt lucrurile personale ale elevilor și elevii sunt astăzi la ore. Eu nu sunt sigură ce lucruri de preț au ei aici și de aceea, vreau cât posibil, ca să nu încălcăm legislația, vă rog.

Reporter: Mai puteți spune ceva despre reparațiile camerelor?

Marina Barladean, directoarea Centrului de Excelență în Energetică și Electronică, Chișinău: Reparația este așa cum o vedeți, întreținută pe moment. Mergem și în odaia mică. Deci este sistem de bloc. Copiii au partea de odaie mică și odaie mare. La sfârșit de an academic elevii își dau odaia în primire, în baza contractului de locațiune. Foarte modest, dar își lasă curat astfel încât semenii lor… Vă dați seama că aici sunt generații întregi de copii din Republica Moldova care vin și noi, în primul rând, trebuie să-i învățăm să păstreze curățenia, s-o întrețină.

Urcăm la etajului trei, unde nu am avut acces data trecută. Astfel, am putut filma cele două bucătării cu chiuvete vechi și mâncate de rugină în care elevii își pregătesc mâncarea. Iar la ultimul nivel:

Marina Barladean, directoarea Centrului de Excelență în Energetică și Electronică, Chișinău: Am început reparațiile. Dacă vedeți, se începe reparația pe jumătate de coridor și mergem în față. Evident că reparațiile se încep de sus în jos, nu putem să o luăm de jos în sus.

Cât despre celelalte trei cămine ale instituției? Au condiții de trai, relativ, decente. În băia din căminul numărul unu, obiectele sanitare sunt vechi și ruginite, iar camerele sunt neprimitoare.

Marina Barladean, directoarea Centrului de Excelență în Energetică și Electronică, Chișinău: În căminul acesta au fost schimbate anul acesta ușile, toate geamurile. Cu o săptămână în urmă am finalizat reparația capitală a acoperișului.

Reporter: Dar despre uși? Ușile camerelor vedem că sunt cu găuri?

Marina Barladean, directoarea Centrului de Excelență în Energetică și Electronică, Chișinău: Eu consider că sunt niște uși care au o experiență în spate, dar, credeți-mă, aceste uși au educat generații.

Căminul numărul doi are condiții ceva mai bune. În camerele elevilor am văzut mobilier mai nou, iar bucătăria comună are aragaz și un cuptor cu microunde. În căminul trei, directoarea a ținut să ne arate sala de studii, echipată cu calculatoare.

Marina Barladean, directoarea Centrului de Excelență în Energetică și Electronică, Chișinău: Anul acesta etajul doi este preconizat pentru o reparație capitală. Când zic de reparație capitală, zic de o reparație unde va fi schimbată toată energia electrică și energia termică. Și apoi mergem pe varianta de finisaj etc.

Din banii alocați în 2024 de Ministerul Educației și Cercetării în sumă totală de 45 de milioane de lei, puțin peste 6 milioane de lei sunt destinați pentru întreținerea căminelor Centrului de Excelență în Energetică și Electronică. Potrivit directoarei instituției, o bună parte din acești bani se folosesc, de fapt, pentru a achita facturile la căldură, apă și energie electrică și puțini rămân pentru reparația și modernizarea condițiilor de trai ale elevilor.

Marina Barladean, directoarea Centrului de Excelență în Energetică și Electronică, Chișinău: Patru cămine să le întreții, numai serviciile comunale sunt destul de impunătoare. Ca să îți permiți să faci comodități adiționale, prioritar este de a achita serviciile comunale ale instituției și ale căminelor, care sunt destul de impunătoare.

Condiții modeste de cazare sunt și în căminele altor instituții de învățământ similare. Iată cum le descrie directoarea Centrului de Excelență în Transporturi din Chișinău, Olesea Bagrin.

Olesea Bagarin, directoarea Centrului de Excelență în Transporturi, Chișinău: Sunt condiții tradiționale. Dacă vorbim de cămine sovietice, unde avem coridor lung, pe o parte, și, pe alta, odăi, avem baie, avem bloc sanitar comun, nu sunt subdiviziuni, nu sunt secții, nu sunt apartamente, este o bucătărie comună, eu le-aș considera condiții satisfăcătoare, ca să dau un calificativ.

Reporter: Când au fost ultima dată renovate căminele?

Olesea Bagarin, directoarea Centrului de Excelență în Transporturi, Chișinău: Nu vă pot răspunde la această întrebare. Dacă e să vorbim de lucrări separate, de exemplu, ușile termopane, adică au fost schimbate uși anul trecut în caminul 1, 2 și 3. Doi ani în urmă au fost schimbate geamuri termopane. Vă imaginați, să faci o renovare necesită investiții colosale.

O situație mai bună am găsit în căminele Centrului de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale, aflate pe strada Sarmizegetusa din capitală.

Andrei Ciobanu, director interimar al Centrului de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale, Chișinău: Căminele sunt din 1968 și, desigur, ele nu au avut nicio reparație capitală. Prima reparație capitală s-a făcut la etajul întâi în 2022. Anul acesta preconizăm să facem reparații la trei etaje, adică am făcut etajul întâi și deja o să fie făcute reparații la etajul doi, trei și patru. Ne propunem ca la anul să fie reparat un etaj și o să bugetăm ca în fiecare an să fie făcută reparație capitală măcar la un etaj.

În Republica Moldova sunt zece Centre de Excelență care se află în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, majoritatea în Chișinău. Am vrut să aflăm cât la sută din bugetele anuale ale acestor instituțiilor de învățământ se alocă pentru întreținerea căminelor. Până la publicare acestui material, la solicitările de informații ne-au răspuns doar câteva dintre ele, iar informațiile prezentate arată că, în ultimii cinci ani, au cheltuit între 3 și 19 la sută din bugetul lor total pentru întreținerea căminelor.

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, recunoaște că blocurile căminelor sunt vechi și au nevoie de reparații din temelie.