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logos.press.md logologos
6 Iulie 2026, 08:58
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Elaborarea planurilor de urbanism va fi simplificată

Primăriile vor putea prelua angajamente pe o perioadă de până la trei ani pentru elaborarea planului general, pe baza deciziei consiliului local și în limita cheltuielilor estimate.

Elaborarea planurilor de urbanism va fi simplificată.
Elaborarea planurilor de urbanism va fi simplificată.

Această normă urmează să fie inclusă în proiectul Regulamentului privind asumarea angajamentelor pe termen lung, care va fi prezentat în curând Guvernului, scrie logos-pres.md.

„Angajamentele pe termen lung” reprezintă suma viitoarelor obligații de plată pentru achiziția de bunuri, lucrări și servicii, al căror termen de realizare depășește un an, în limitele cheltuielilor prognozate pentru aceste scopuri în anii respectivi.

Potrivit notei explicative la proiect, în prezent cadrul normativ nu prevede posibilitatea asumării angajamentelor pe termen lung pentru elaborarea planurilor generale de urbanism de către autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi.

Aceasta limitează capacitatea lor de a încheia contracte eficient și de a presta servicii pentru elaborarea planului general, deși este un proces complex, care presupune efectuarea lucrărilor pe parcursul a cel puțin doi ani bugetari și implică obligații financiare ce depășesc un an bugetar.

În plus, proiectul stabilește obligația autorităților locale de a elabora și aproba proceduri interne privind întocmirea, evidența și păstrarea raportărilor privind angajamentele financiare pe termen lung față de consiliile locale.

Această măsură va contribui la consolidarea disciplinei financiare și va asigura o mai mare predictibilitate și sustenabilitate a bugetelor locale pe termen mediu.

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