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16 Iulie 2026, 10:42
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Echipamente, haine și aparate de cafea nedeclarate, confiscate de vameși

Angajații Serviciului Vamal au depistat două tentative de transport ilegal de bunuri nedeclarate în timpul controlului vamal.

Echipamente, haine și aparate de cafea nedeclarate, confiscate de vameși.
Echipamente, haine și aparate de cafea nedeclarate, confiscate de vameși.

Primul caz a fost înregistrat la postul vamal Leușeni. Pentru control a sosit un microbuz Mercedes Sprinter, care se îndrepta spre Germania cu trei pasageri.

În declarațiile vamale, pasagerii au indicat doar bunurile personale. Totuși, în timpul controlului amănunțit, printre bagaje, precum și în interiorul vehiculului, au fost descoperite echipamente și alte bunuri nedeclarate organului vamal. Potrivit instituției, acestea aparțineau unui cetățean al Moldovei în vârstă de 40 de ani, care conducea automobilul.

Al doilea caz a fost depistat de angajații grupurilor mobile ale Serviciului Vamal în apropierea localității Leușeni, unde a fost oprit pentru verificare un alt Mercedes Sprinter condus de un cetățean moldovean în vârstă de 24 de ani.

În timpul controlului fizic al vehiculului au fost descoperite espressoare, haine și încălțăminte de marcă fără documente care să ateste proveniența legală și/sau vămuirea acestora. Valoarea preliminară a lotului de mărfuri este de aproximativ 85.000 de lei.

Toate bunurile descoperite au fost ridicate și urmează să fie confiscate. Pe numele proprietarilor se desfășoară proceduri administrative, aceștia fiind pasibili de răspundere conform legislației.

Echipamente, haine și aparate de cafea nedeclarate, confiscate de vameși

Echipamente, haine și aparate de cafea nedeclarate, confiscate de vameși

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