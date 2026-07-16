După scandalul salariului lui Zgherea de la Ministerul Culturii, actorii au cerut salarii de 33.000 de lei

Salariul de 33.000 de lei pe lună, pe care îl primea de la Ministerul Culturii un activist PAS în vârstă de 21 de ani fără diplomă de studii superioare, a stârnit un val imens de nemulțumiri în societate.

La situația dată a reacționat și actorul filmului „Carbon”, Ion Coșeru.

Acesta a cerut stabilirea unui salariu de bază egal pentru actori, scrie ziua.md.

„Mă adresez tuturor colegilor mei, tuturor actorilor din Republica Moldova, cu apelul de a cere public Ministerului Culturii ca, la următoarea revizuire a bugetului, salariul de funcție al fiecărui actor din Republica Moldova să fie de 33.000 de lei. Dacă Ministerul Culturii a putut să plătească unui tânăr fără studii și diplomă 33.000 de lei pe lună, atunci consider că actorii care au studii, experiență și care au contribuit la cultura și imaginea Republicii Moldova trebuie să ceară direct ca salariile lor să înceapă de la 33.000 de lei”, a declarat el.

Actorul a făcut și un apel către Uniunea Teatrală din Moldova (UNITEM) să adopte o poziție clară.

„Vreau să văd Uniunea Teatrală reprezentată de Alexandru Grecu. Sper că va avea curajul să ceară public ministrului culturii ca, la următoarea revizuire a bugetului, actorilor să li se stabilească un astfel de salariu — 33.000 de lei. Haideți, domnilor directori de teatre, stimați colegi. Aveți curaj? Voi spuneți cu îndrăzneală că vrem să păstrăm vremuri bune. Dar aveți caracter? Individualitate? Câți dintre voi primesc un salariu de 33.000 de lei?”, a spus Ceseru.