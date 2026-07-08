După scandalul cu focuri de armă, Sergiu Muruz revine în Poliție. ANI refuză controlul averii.

Sergiu Muruz, fost șef adjunct al Inspectoratului de Poliție Centru, demis după scandalul focurilor de armă de la sediul inspectoratului, a revenit în sistemul Poliției.

În același timp, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a decis să nu inițieze controlul averii și intereselor personale în privința acestuia, informează tvrmoldova.md.

Decizia ANI a fost luată după examinarea unei sesizări din oficiu privind o posibilă diferență substanțială între averea declarată și veniturile obținute de Sergiu Muruz și membrii familiei sale.

Inspectorul de integritate a analizat informațiile din declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada 2020-2026, datele disponibile în sistemele informaționale, precum și documentele prezentate de Muruz. În urma verificării prealabile, ANI a stabilit că nu există o bănuială rezonabilă privind existența unei diferențe nejustificate între avere și venituri.

„A refuza inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dlui Sergiu Muruz", se arată în procesul-verbal emis de inspectorul de integritate.

Sergiu Muruz a fost numit, pe 11 mai 2026, în funcția de ofițer superior de sector în cadrul Inspectoratului de Poliție Ungheni, Sectorul de Poliție din Valea Mare.

Sergiu Muruz a fost demis anterior din funcția de adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție Centru după incidentul produs la sediul inspectoratului. Potrivit procurorilor, în noaptea de 19 decembrie 2025, un polițist, aflat în afara orelor de serviciu și în stare de ebrietate alcoolică, ar fi efectuat șapte împușcături dintr-un pistol personal de model „PM", deținut legal.

În urma incidentului au fost deteriorate mai multe geamuri și pereți ai clădirii, iar activitatea instituției ar fi fost perturbată. Fostul polițist a fost trimis în judecată, însă nu își recunoaște vina și susține că împușcăturile ar fi fost accidentale și necontrolate.

După incident, Inspectoratul General al Poliției a precizat că au fost demiși șeful Inspectoratului de Poliție Centru, Lilian Luca, și adjunctul acestuia, Sergiu Muruz.

Potrivit declarației de avere depuse la noua sa angajare, Sergiu Muruz a indicat venituri salariale de peste 352 de mii de lei, o casă de locuit, un apartament, un automobil Volvo XC60, active financiare de peste 400 de mii de lei și datorii de aproximativ 890 de mii de lei.