După luni de absență, Ion Creangă s-a prezentat în instanță în dosarul de trădare de patrie.

După mai multe luni de absență, fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a venit astăzi în fața instanței la ședința de judecată în dosarul în care este acuzat de trădare de patrie.

Instanța a informat apărarea că, potrivit concluziilor expertizei medico-legale, inculpatul este apt să participe la ședințele de judecată. Magistrații au dispus examinarea cauzei în procedură generală., transmite ipn.md.

Fostul funcționar este acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului. Potrivit procurorilor, în perioada 2023-2024, el ar fi întreținut o corespondență și întâlniri conspirative cu un asistent al atașatului militar al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului a fost reținut în iulie 2024, când ar fi primit 500 de dolari de la un oficial rus.

Ion Creangă pledează nevinovat.