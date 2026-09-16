După decizia UE, și Republica Moldova prelungește protecția temporară pentru ucraineni

Protecția temporară acordată persoanelor strămutate din Ucraina în Republica Moldova va fi prelungită până la 1 martie 2028. Proiectul respectiv a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne.

Documentul prevede prelungirea automată până la această dată a actelor de identitate pentru persoanele care au obținut protecție temporară până la 28 februarie 2027, relatează logos-press.md.

Pentru noii solicitanți sunt introduse condiții suplimentare. Aceștia vor trebui să prezinte confirmarea îndeplinirii obligațiilor militare în Ucraina sau a scutirii de acestea. Dacă legalitatea ieșirii din Ucraina nu poate fi confirmată prin datele Poliției de Frontieră sau prin ștampilele din documente, va fi necesară prezentarea unui document oficial, inclusiv a unei confirmări generate prin aplicația „Reserv+”.

Persoanele care au beneficiat anterior de protecție temporară într-un stat al UE sau din spațiul Schengen vor trebui să declare acest lucru și să prezinte documente privind încetarea sau renunțarea la statutul respectiv.

Cererile pentru protecție temporară vor fi depuse exclusiv online, prin intermediul protectietemporara.gov.md.

Proiectul urmează să fie adoptat de Guvern.

Este de menționat că, pe 30 iulie 2026, Uniunea Europeană (UE) a decis să prelungească până în martie 2028 măsurile de protecție temporară pentru 4,4 milioane de refugiați ucraineni aflați în statele membre.