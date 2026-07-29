theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
noi.md logonoi
29 Iulie 2026, 18:33
2 518
Copiază linkul
Link copiat

După cazul Ludmilei Vartic, la spitalul din Hâncești a fost numit un nou director

Ion Purice, actualul director al spitalului din Cărpineni, a câștigat concursul pentru funcția de director al Spitalului Raional Hâncești.

După cazul Ludmilei Vartic, la spitalul din Hâncești a fost numit un nou director.
După cazul Ludmilei Vartic, la spitalul din Hâncești a fost numit un nou director.

Potrivit Ministerului Sănătății, la concurs au participat cinci candidați: Valentin Vîrncean, Natalia Bârlădeanu, Olga Pahomii, Liliana Buza și Ion Purice, transmite noi.md, cu referire la tvrmoldova.md.

Ion Purice are experiență în gestionarea instituțiilor medicale. Este medic de profesie. La începutul carierei a lucrat ca medic la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, apoi a fost asistent al unui deputat în Parlament.

Ulterior, a ocupat funcția de director adjunct al Spitalului Clinic Municipal Nr. 4, iar în prezent conduce spitalul din Cărpineni.

Funcția de director al Spitalului Raional Hâncești a rămas vacantă după demisia lui Petru Cebotari, care a părăsit postul în urma unei anchete a Ministerului Sănătății legate de neinformarea unui caz medical ce o viza pe Ludmila Vartic.

Sursă
noi.md logonoi
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici