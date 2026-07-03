Dumitru Vartic a primit o compensație de peste 30.000 de lei după demisie.

Dumitru Vartic a depus cererea de demisie din funcția de vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești la șase zile după decesul soției sale, Ludmila Vartic. La încetarea raporturilor de serviciu i-a fost acordată o compensație.

„Cererea de demisie a lui Dumitru Vartic din funcția de vicepreședinte al raionului Hâncești a fost înregistrată la 9 martie 2026.

La încetarea raporturilor de serviciu i s-a acordat o compensație pentru concediul anual neutilizat în valoare de 30.777,16 lei. Plata a fost efectuată la 5 mai 2026.

Dumitru Vartic nu a primit alte indemnizații, compensații sau sporuri în legătură cu încetarea mandatului său de vicepreședinte al raionului”, a declarat vicepreședinta Consiliului Raional Hâncești, Aliona Grigoraș, transmite unimedia.info.

Reamintim că fostul vicepreședinte al raionului Hâncești din partea partidului PAS, Dumitru Vartic este acuzat de violență domestică care a dus la sinuciderea soției sale, Ludmila Vartic. Față de acesta a fost luată măsura preventivă de a nu părăsi țara.