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unimedia.info logounimedia
3 Iulie 2026, 18:17
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Dumitru Vartic a primit o compensație de peste 30.000 de lei după demisie

Dumitru Vartic a depus cererea de demisie din funcția de vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești la șase zile după decesul soției sale, Ludmila Vartic. La încetarea raporturilor de serviciu i-a fost acordată o compensație.

Dumitru Vartic a primit o compensație de peste 30.000 de lei după demisie.
Dumitru Vartic a primit o compensație de peste 30.000 de lei după demisie.

„Cererea de demisie a lui Dumitru Vartic din funcția de vicepreședinte al raionului Hâncești a fost înregistrată la 9 martie 2026.

La încetarea raporturilor de serviciu i s-a acordat o compensație pentru concediul anual neutilizat în valoare de 30.777,16 lei. Plata a fost efectuată la 5 mai 2026.

Dumitru Vartic nu a primit alte indemnizații, compensații sau sporuri în legătură cu încetarea mandatului său de vicepreședinte al raionului”, a declarat vicepreședinta Consiliului Raional Hâncești, Aliona Grigoraș, transmite unimedia.info.

Reamintim că fostul vicepreședinte al raionului Hâncești din partea partidului PAS, Dumitru Vartic este acuzat de violență domestică care a dus la sinuciderea soției sale, Ludmila Vartic. Față de acesta a fost luată măsura preventivă de a nu părăsi țara.

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