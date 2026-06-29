Dumbravan: Dosarul mitei de 400.000 de dolari este într-o etapă avansată.

Investigația cazului de mită de 400.000 de dolari, în care sunt implicați procurori și angajați ai Poliției, este într-o etapă avansată.

Despre aceasta a declarat șeful Procuraturii Anticorupție a Moldovei, Marcel Dumbravan, transmite moldova1.md.

„În acest moment ancheta nu este încă finalizată, dar se află într-o fază avansată”, a declarat oficialul pentru Teleradio-Moldova. Doi angajați ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), Valeriu Ceban și Andrei Ciobanu, vor rămâne sub control judiciar timp de 60 de zile.

Potrivit șefului Procuraturii Anticorupție, instituția a contestat decizia instanței în dosarul lui Andrei Ciobanu. Anterior, acesta se afla în arest la domiciliu, însă ulterior măsura preventivă a fost înăsprită. „Șeful Direcției INI, Andrei Ciobanu, a fost transferat de la arestul la domiciliu sub control judiciar, decizia fiind contestată de Procuratura Anticorupție. Andrei Ciobanu este cercetat în dosar ca participant la acțiuni de corupție”, a declarat Marcel Dumbravan.

În același timp, Daniel Plugaru, fiul fostului procuror Victor Plugaru, și procurorul Cristina Ghemu continuă să se afle în arest la domiciliu.

Reamintim că dosarul penal este legat de o schemă de corupție în cadrul căreia, pentru influențarea anchetei privind spălarea de bani, se presupune că s-ar fi cerut 400.000 de dolari. Ancheta a devenit publică la sfârșitul lunii martie, după o serie de percheziții și rețineri efectuate de Centrul Național Anticorupție în colaborare cu Procuratura Anticorupție și Inspectoratul Național de Investigații.

În cadrul anchetei sunt cercetate patru persoane: Daniel Plugaru, fiul fostului procuror Victor Plugaru, procurorul Cristin Ghemu și doi ofițeri INI - Valeriu Ceban și Andrei Ciobanu.

Daniel Plugaru a fost reținut pe 28 martie, după ce pe numele său fusese depus un denunț, iar Procuratura Anticorupție a pornit, pe 10 martie 2026, un dosar penal pentru trafic de influență.

Potrivit CNA, Plugaru ar fi susținut că are influență asupra unor persoane din instituțiile de drept și ar fi pretins o mită de 400.000 de dolari pentru obținerea unei decizii favorabile într-un dosar penal.

Avocatul acestuia, Victor Mazniuc, afirmă că Plugaru nu își recunoaște vina.

Procurorului Cristin Ghemu, învinuit de complicitate la corupere pasivă, i se impută că ar fi primit două transferuri în criptovalută în valoare totală de 55.000 de dolari SUA.

Cei doi ofițeri INI sunt învinuiți, la rândul lor, de complicitate la corupere.

Anterior, șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, a declarat că acest caz reprezintă o premieră pentru justiția din Republica Moldova, întrucât prima tranșă din mita pretinsă nu a fost transmisă nici în numerar, nici prin transferuri bancare, ci în monedă virtuală.



