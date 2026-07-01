theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
29 Iulie 2026, 07:45
43
Copiază linkul
Link copiat

Drumurile din Moldova vor fi verificate pentru siguranță cel puțin o dată la cinci ani

Evaluarea siguranței traficului rutier pe întreaga rețea de drumuri din Moldova va fi realizată cel puțin o dată la cinci ani.

Drumurile Moldovei vor fi verificate pentru siguranță cel puțin o dată la cinci ani.
Drumurile Moldovei vor fi verificate pentru siguranță cel puțin o dată la cinci ani.

Inițiativa, elaborată de Ministerul Infrastructurii în cadrul integrării europene, a fost adoptată în prima lectură.

Autorii proiectului de lege privind modificarea Legii privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere menționează că cadrul normativ actual nu prevede un mecanism de evaluare a siguranței drumurilor aflate în exploatare. Din această cauză, administratorii de profil nu pot interveni preventiv înainte de producerea accidentelor, iar alocarea investițiilor este în prezent legată în principal de accidentele deja produse, scrie rupor.md.

Potrivit proiectului, evaluarea regulată are ca scop identificarea riscurilor de accident și a zonelor cu probabilitate ridicată de coliziuni grave. Procesul va consta din două componente principale: inspecția vizuală a infrastructurii și analiza sectoarelor exploatate de peste trei ani, care se remarcă printr-o concentrație crescută de accidente grave.

În plus, în țară va fi lansat un sistem online special de raportare voluntară. Prin intermediul acestuia, șoferii și pietonii vor putea raporta rapid autorităților amenințările reale sau potențiale de pe drumuri. Potrivit estimărilor dezvoltatorilor, auditul regulat al infrastructurii va reduce numărul accidentelor și va permite direcționarea investițiilor bugetare către cele mai periculoase zone.

Necesitatea reformei este confirmată de statistici grave. De la obținerea independenței, în Moldova au fost înregistrate peste 83.000 de accidente rutiere, care au cauzat moartea a 12.906 persoane, iar 101.064 cetățeni au fost răniți. Numărul deceselor este comparabil cu populația unui oraș mediu. Totodată, conform unui studiu al Băncii Mondiale din 2023, pierderile economice cauzate de accidentele rutiere grave au atins 2,7% din PIB-ul țării, adică 450 de milioane de dolari.

Proiectul de lege urmează să fie supus celei de-a doua lecturi în Parlament. În cazul adoptării finale, noile norme vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2028.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici