Drumurile din Moldova vor fi verificate pentru siguranță cel puțin o dată la cinci ani

Evaluarea siguranței traficului rutier pe întreaga rețea de drumuri din Moldova va fi realizată cel puțin o dată la cinci ani.

Inițiativa, elaborată de Ministerul Infrastructurii în cadrul integrării europene, a fost adoptată în prima lectură.

Autorii proiectului de lege privind modificarea Legii privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere menționează că cadrul normativ actual nu prevede un mecanism de evaluare a siguranței drumurilor aflate în exploatare. Din această cauză, administratorii de profil nu pot interveni preventiv înainte de producerea accidentelor, iar alocarea investițiilor este în prezent legată în principal de accidentele deja produse, scrie rupor.md.

Potrivit proiectului, evaluarea regulată are ca scop identificarea riscurilor de accident și a zonelor cu probabilitate ridicată de coliziuni grave. Procesul va consta din două componente principale: inspecția vizuală a infrastructurii și analiza sectoarelor exploatate de peste trei ani, care se remarcă printr-o concentrație crescută de accidente grave.

În plus, în țară va fi lansat un sistem online special de raportare voluntară. Prin intermediul acestuia, șoferii și pietonii vor putea raporta rapid autorităților amenințările reale sau potențiale de pe drumuri. Potrivit estimărilor dezvoltatorilor, auditul regulat al infrastructurii va reduce numărul accidentelor și va permite direcționarea investițiilor bugetare către cele mai periculoase zone.

Necesitatea reformei este confirmată de statistici grave. De la obținerea independenței, în Moldova au fost înregistrate peste 83.000 de accidente rutiere, care au cauzat moartea a 12.906 persoane, iar 101.064 cetățeni au fost răniți. Numărul deceselor este comparabil cu populația unui oraș mediu. Totodată, conform unui studiu al Băncii Mondiale din 2023, pierderile economice cauzate de accidentele rutiere grave au atins 2,7% din PIB-ul țării, adică 450 de milioane de dolari.

Proiectul de lege urmează să fie supus celei de-a doua lecturi în Parlament. În cazul adoptării finale, noile norme vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2028.