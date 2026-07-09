Drumul R3 a devenit mai sigur: Au fost finalizate lucrările pe un tronson de 11 km.

Șoferii vor putea circula în condiții mai confortabile și sigure pe tronsonul de drum R3 Chișinău – Hâncești – Cimișlia – Basarabeasca – granița cu Ucraina, între localitățile Hâncești și Bozieni.

Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (AND), lucrările au fost efectuate pe un tronson de aproximativ 11 kilometri — între km 31,300 și 42,150 al drumului R3, transmite rupor.md.

Pe acest segment au fost aplicate straturi subțiri de acoperire bituminoasă de tip rece Slurry Seal, precum și lucrări de frezare și reparare a gropilor. De asemenea, specialiștii au reînnoit marcajele rutiere longitudinale și transversale.

Lucrările au avut ca scop îmbunătățirea stării carosabilului: eliminarea fisurilor, prevenirea deteriorării premature a acoperirii și creșterea duratei de exploatare a drumului. Totodată, reînnoirea suprafeței ar trebui să sporească aderența roților la drum și să îmbunătățească siguranța circulației rutiere.

În cadrul aceluiași contract, lucrări similare au fost realizate și pe un alt tronson, aproximativ 5 kilometri ai drumului R26 Bender – Căușeni – Cimișlia, în zona localităților Taraclia, Baimaclia și Sălcuța.

Comisia de recepție, din care au făcut parte reprezentanți ai Administrației Naționale a Drumurilor și ai organizației contractante, a confirmat că lucrările au fost executate conform cerințelor documentației tehnice.

Valoarea totală a investițiilor a depășit 19,2 milioane de lei fără TVA. Finanțarea a fost alocată din Fondul Rutier.