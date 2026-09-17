Drumul dintre satele Cheltuitori și Tohatin este plin de gropi: Șoferii cer reparații.

Drumul dintre satele Cheltuitori și Tohatin, care duce spre Chișinău, rămâne de câțiva ani într-o stare proastă.

Pe un tronson de aproape patru kilometri sunt numeroase gropi, din cauza cărora șoferilor le este tot mai greu să circule.

Autoritățile locale spun că au solicitat în repetate rânduri Primăriei Municipiului Chișinău să repare drumul. Primăria a comunicat că în prezent îi evaluează starea, scrie jurnal.md.

Drumul cu o lungime de aproape patru kilometri, care leagă satul Cheltuitori de Tohatin și de municipiul Chișinău, se află într-o stare deplorabilă. Șoferii spun că deplasarea pe acest tronson devine tot mai dificilă. Autoritățile locale susțin că au adresat în repetate rânduri solicitări Primăriei Chișinău pentru repararea drumului, însă lucrările nu au început nici până acum. Direcția Generală Mobilitate Urbană a comunicat că tronsonul este evaluat în prezent.

Pe această rută circulă în fiecare dimineață și un microbuz școlar. Potrivit șoferului, gropile provoacă întârzieri și îngreunează semnificativ deplasările.

„De la o zi la alta este foarte greu. Groapă lângă groapă. Întârzii la școală cu copiii. Este imposibil să circuli. Când este ambuteiaj pe cealaltă parte, toți merg pe aici. Undeva 10-15 minute pentru o rută, deși ar trebui să o parcurg mult mai repede”, a declarat șoferul microbuzului școlar, Ion Scorici.

Primarul comunei Tohatin, Sergiu Cebotaru, susține că drumul necesită de mult timp reparații. Totuși, administrația locală nu dispune de fondurile necesare, întrucât tronsonul se află în gestiunea Primăriei Municipiului Chișinău.

„Este un drum care necesită de mult timp reparații, pentru că ne-am adresat și Primăriei Municipiului Chișinău, am invitat și consilierii municipali, care au inspectat acest drum. Acest drum se află în gestiunea Primăriei Municipiului Chișinău. Știți că resursele financiare ale primăriei sunt minime, practic la zero, și nu avem bani pentru a repara acest drum”, a spus Sergiu Cebotaru.

Consilierul local Sergiu Bolia spune că locuitorii încearcă de trei ani să obțină repararea drumului. Potrivit lui, aceștia au depus petiții colective, semnate de peste 100 de persoane.

„Deja de trei ani depunem petiții colective, semnate de peste 100 de locuitori, și primim mereu răspunsul că nu sunt bani. Am depus repetat petiția în luna aprilie a acestui an, în mai am primit răspuns că se va interveni, iar din mai nu s-a făcut nimic”, a declarat Sergiu Bolia.

Direcția Generală Mobilitate Urbană a comunicat că în prezent evaluează starea tronsonului, pentru a determina posibilitățile de efectuare a reparației curente. Instituția leagă deteriorarea drumului, în special, de dezvoltarea zonei rezidențiale și de circulația intensă a utilajelor grele folosite în lucrările de construcție.