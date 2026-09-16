Drumul care leagă două sate din raionul Căușeni a devenit impracticabil după ploaie.

Ploile au creat probleme serioase pe drumul regional G113, care leagă satele Plop-Știubei și Grădinița.

După ce lucrările de reparație au fost oprite în urmă cu câteva luni, circa patru kilometri de drum rămași fără asfalt s-au transformat într-o adevărată capcană pentru șoferi, relatează Studio-L.

Duminică dimineața, câteva automobile au rămas blocate în noroi, iar un camion a derapat, fiind nevoie de trei tractoare pentru a-l scoate din mocirlă. Luni dimineața, microbuzul care transportă elevii din Grădinița și Leuntea spre Plop-Știubei a ajuns la un pas să se răstoarne în șanț din cauza stratului gros de noroi format pe drum.

Despre situație a relatat antreprenorul din satul Grădinița, Serghei Sârghi. Situația, potrivit acestuia, s-a agravat după ce, în cadrul lucrărilor de reparație, a fost decopertat carosabilul existent, iar sectorul a rămas fără pietriș. După ploi, suprafața s-a înmuiat, iar pe drum s-a format un strat gros de noroi. Din această cauză, sectorul a devenit periculos pentru participanții la trafic.

Primarul satului Plop-Știubei, Denis Iliev, a explicat ce s-a întâmplat cu reparația drumului Grădinița — Plop-Știubei și de ce sectorul a rămas fără asfalt. Contractul pentru reparația drumului regional G113 a fost reziliat de Administrația Națională a Drumurilor la sfârșitul lunii mai 2026. Potrivit instituției, antreprenorul care a câștigat proiectul cu aproximativ un an și jumătate înainte nu a executat lucrările în termenele prevăzute de contract. Ca urmare, relațiile contractuale au fost încetate.

Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, în prezent, pe acest sector sunt efectuate lucrări de conservare a șantierului, pentru a-l menține în stare corespunzătoare până la reluarea reparației.

Totodată, documentația de proiect se află în proces de actualizare. Această etapă este necesară pentru stabilirea noilor condiții tehnice și contractuale, precum și pentru relansarea procedurii de achiziții publice.

După finalizarea actualizării proiectului, lucrările vor fi scoase din nou la licitație.

Până atunci, locuitorii din Grădinița și Plop-Știubei spun că sunt nevoiți să circule zilnic pe un drum care, după fiecare ploaie, devine tot mai greu practicabil.