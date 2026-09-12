Dronele rusești provoacă pagube în Moldova, dar nu există un mecanism de compensare

De la nord la sud, dronele rusești căzute pe teritoriul Republicii Moldova au avariat zeci de case și hectare întregi de terenuri agricole.

Din cauza lipsei unui mecanism de compensare, cheltuielile cad în sarcina autorităților locale sau rămân complet neacoperite. Totodată, nu este clar cine trebuie să despăgubească prejudiciul cauzat, scrie europalibera.md.

Drona care a căzut marți în satul Mihăilenii Vechi a devenit a șasea care a explodat pe teritoriul Republicii Moldova de la începutul invaziei rusești pe scară largă în Ucraina și a cincea care a provocat pagube locuitorilor din zonă.

Primarul satului, Valerian Cecan, a relatat că „explozia a fost foarte puternică”. În consecință, au ars trei-patru hectare de pășune, precum și circa două hectare de teren cu porumb, care aparține unui fermier local.

Potrivit primarului, va fi creată o comisie pentru situații excepționale, care, împreună cu proprietarul culturilor distruse, va evalua valoarea prejudiciului.

Totuși, el nu știe cine va suporta aceste cheltuieli, deoarece „avem un fond al primăriei prevăzut pentru cazuri de calamități naturale, dar nu este destinat unor astfel de situații”.

„Din punct de vedere juridic, nu putem aloca astfel de bani. Aceasta înseamnă că [persoana afectată] poate înainta pretenții împotriva proprietarilor dronei, după ce se va stabili cui îi aparține aceasta”, a declarat primarul.

„Ajutor material” din partea consiliului raional

La rândul său, viceprimarul satului Talmaza, Anatolie Ababii, unde pe 17 august a explodat o altă dronă, avariind 20 de ari de teren cu porumb care aparține unei familii tinere, consideră că prejudiciul trebuie compensat.

Comisia locală pentru situații excepționale a estimat prejudiciul la circa 11 mii de lei.

Totuși, deocamdată nu este clar cine va suporta aceste cheltuieli. Potrivit alesului local, va fi creată încă o comisie care va stabili dacă vor fi alocate fonduri din bugetul primăriei sau al consiliului raional.

La Naslavcea, unde în 2022 a căzut prima rachetă rusească, după ce a fost doborâtă de sistemul ucrainean de apărare antiaeriană, cheltuielile au fost suportate de Consiliul Raional Ocnița.

Secretara primăriei a relatat că aproximativ 67 de familii au primit „ajutor material” de la consiliul raional, după ce unda de șoc provocată de proiectilul rusesc a spart geamurile și a avariat acoperișurile caselor.

„Nu suntem protejați de drone, dar măcar să ne ajute cu pagubele”

Satul Crocmaz din raionul Ștefan-Vodă, situat la granița cu Ucraina, a avut cel mai mult de suferit în urma căderii dronelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova. De la începutul acestui an, trei aparate de zbor au căzut pe teritoriul satului, două dintre ele explodând.

Ultima dronă a explodat în sat la 2 septembrie, provocând pagube unui agent economic local: a fost distrusă o parte dintr-o podgorie, iar schijele au avariat două tractoare. Acestea au spart și un geam al casei paznicului, a comunicat primarul din Crocmaz, Ion Veleșco.

Potrivit primarului, autoritățile locale calculează în prezent prejudiciul. Dacă agentul economic va solicita despăgubiri, primăria va trebui să le plătească din bugetul local, deși Veleșco consideră că este nedrept ca povara financiară să fie pusă pe administrația locală.

„Nu cred că este normal. Ar trebui să existe o comisie de stat care să achite despăgubiri și să propună soluții. Măcar să ne aloce fonduri în buget pentru asemenea cazuri, dacă ne aflăm într-o zonă de risc”, a declarat el.

O altă dronă, care a explodat la 9 august, a avariat, potrivit primarului, geamurile și acoperișurile a patru case din sat. Într-un caz, schijele dronei au spart un geam și au pătruns în casă, în timp ce acolo se aflau oameni.

Spre deosebire de cazul din septembrie, locuitorii nu au solicitat despăgubiri, deoarece consecințele au avut, potrivit primarului, mai degrabă un caracter psihologic.

Ion Veleșco atrage atenția și asupra lipsei unui sistem de avertizare a locuitorilor din raioanele expuse riscului.

„Nu suntem protejați deloc. Măcar să ne avertizeze într-un fel — ca administrația să știe că ceva zboară, se apropie și la ce să ne așteptăm”, a spus Veleșco.

El speră că autoritățile centrale vor propune soluții concrete, deși recunoaște că statul nu poate asigura protecție directă împotriva dronelor.

„Este clar că nu ne vor proteja de drone, dar măcar atunci când apar pagube, să ne ajute. Măcar să ne ajute să reparăm subsolurile, ca să putem adăposti acolo locuitorii”, a concluzionat primarul din Crocmaz.