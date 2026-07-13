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rupor.md logorupor
13 Iulie 2026, 16:45
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Drona prăbușită în apropiere de Copanca avea 40 kg de încărcătură explozivă

Geniștii Armatei Naționale au stabilit că drona care a căzut noaptea trecută în apropierea satului Copanca, raionul Căușeni, era o dronă rusească de tip Geran-2. Drona transporta o încărcătură explozivă de 40 de kg cu schije.

Drona prăbușită în apropiere de Copanca avea 40 kg de încărcătură explozivă.
Drona prăbușită în apropiere de Copanca avea 40 kg de încărcătură explozivă.

Potrivit Ministerului Apărării, geniștii Batalionului Codru au examinat resturile la fața locului. Ei au stabilit că, după impactul cu solul și inflamarea combustibilului din rezervor, drona avea aripile și partea posterioară arse, transmite rupor.md.

În același timp, partea de luptă a rămas conectată la sistem, dar nu a declanșat expoliza. Geniștii trebuie să o distrugă în condiții de maximă siguranță.

Ministerul a precizat că tipul de dronă găsit cântărește 248,2 kg.

Drona a căzut pe 13 iulie, în jurul orei 01:03, în apropierea satului Copanca. După cădere a avut loc o explozie și a izbucnit un incendiu, care a fost stins de salvatori. Potrivit informațiilor preliminare, nimeni nu a fost rănit.

Anterior, Ministerul Apărării a anunțat că obiectul a fost detectat de Serviciul Operații Aeriene al Armatei Naționale în zona Copanca. Conform unei versiuni preliminare, drona ar fi putut traversa spațiul aerian al Moldovei în contextul loviturilor masive ale Rusiei asupra regiunii Odesa din Ucraina.

Sursă
rupor.md logorupor
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