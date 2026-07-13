Drona cu explozibil găsită în satul Copanca, detonată de geniști.

Explozibilul descoperit în drona de tip „Gheran-2”, găsită în satul Copanca din raionul Căușeni, a fost distrus prin detonare controlată de pirotehniștii Armatei Naționale, cu sprijinul Poliției.

Drona, de proveniență rusească, a suferit avarii în urma impactului cu solul și a incendiului provocat de aprinderea combustibilului din rezervor, având aripile și partea posterioară arse.

Cu toate acestea, partea de luptă a rămas conectată la sistem, fără ca explozia să fie declanșată.

În urma examinării tehnice, specialiștii au stabilit că aparatul conținea aproximativ 40 de kilograme de substanță explozivă cu elemente de fragmentare, care nu s-a detonat la impact.