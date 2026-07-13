Droguri în valoare de peste 100.000 de lei, confiscate în Capitală într-o săptămână

Poliția Capitalei anunță că, în ultima săptămână, a reținut 16 persoane în urma acțiunilor de combatere a traficului și consumului de droguri. Totodată, oamenii legii au scos din circuit droguri sintetice de peste 100.000 de lei.

Droguri în valoare de peste 100.000 de lei, confiscate în Capitală într-o săptămână.