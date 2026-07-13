13 Iulie 2026, 16:01
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Droguri în valoare de peste 100.000 de lei, confiscate în Capitală într-o săptămână
Poliția Capitalei anunță că, în ultima săptămână, a reținut 16 persoane în urma acțiunilor de combatere a traficului și consumului de droguri. Totodată, oamenii legii au scos din circuit droguri sintetice de peste 100.000 de lei.
În aceeași perioadă, polițiștii au întocmit 57 de procese-verbale în cadrul acțiunilor desfășurate.
Totodată, angajații Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au depistat în flagrant 31 de persoane care dețineau substanțe interzise și dispozitive destinate consumului de droguri, fiind întocmite alte 19 procese-verbale.
Poliția precizează că acțiunile de prevenire și combatere a consumului și traficului de droguri continuă.