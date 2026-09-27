Dragu, despre escrocherii: În ultima săptămână nu a fost înregistrat niciun caz.

Banca Națională a Moldovei nu a primit săptămâna trecută nicio sesizare privind fraude financiare în cadrul mecanismului său de monitorizare, a declarat guvernatoarea BNM, Anca Dragu.

În instituție activează un grup de lucru special SAFE, care analizează constant metodele utilizate de escroci și adaptează recomandările pentru bănci. Despre aceasta, Dragu a declarat într-un interviu pentru NordNews la Bruxelles.

„Avem în bancă un grup, se numește SAFE. Este un grup de lucru care se ocupă în permanență, de la o săptămână la alta, de monitorizare și de adaptarea instrucțiunilor pentru bănci și de comunicarea cu publicul larg. Pot să spun că săptămâna trecută nu am avut niciun caz înregistrat”, a declarat Dragu.

Totodată, șefa BNM avertizează că acest lucru nu înseamnă dispariția pericolului.

„Aceasta nu înseamnă că ne-am oprit și nu mai manifestăm vigilență. Rămânem vigilenți, deoarece, din păcate, acest fenomen va continua”, a adăugat ea.

Potrivit șefei BNM, Banca Națională colaborează cu poliția, instituțiile responsabile de prevenirea și combaterea spălării banilor, operatorii de telefonie mobilă și alte structuri, pentru a identifica noi metode de fraudă.

Dragu menționează că escrocii folosesc inclusiv numele și autoritatea Băncii Naționale pentru a convinge victimele să ofere informații personale sau bancare.

„Banca Națională nu vă sună niciodată. Nimeni de la Banca Națională nu vă sună pentru a vă cere vreo informație. Banca Națională nu sună nicio persoană fizică, punct. Banca Națională nu sună nicio companie. Noi interacționăm exclusiv cu băncile”, a avertizat șefa BNM.

Ea recomandă cetățenilor să întrerupă imediat conversația dacă sunt constrânși să ofere informații sau să efectueze urgent o operațiune financiară.