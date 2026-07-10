Două tentative de mituire a polițiștilor de frontieră la punctele de trecere „Leușeni” și „Palanca”.

Doi cetățeni au încercat să ofere mită angajaților Poliției de Frontieră la punctele de control „Leușeni” și „Palanca” săptămâna trecută.

Grănicerii au refuzat banii, au avertizat persoanele despre răspunderea penală și au transmis informațiile despre incident pentru investigarea ulterioară, transmite rupor.md.

În prezent, se desfășoară cercetări privind faptele din incidente. Poliția de Frontieră a reamintit că, potrivit articolului 325 din Codul Penal al Moldovei, corupția activă este infracțiune, iar pedeapsa prevăzută include amenzi și închisoare, în funcție de gravitatea faptei.

Pentru a raporta astfel de încălcări și orice manifestări de corupție, cetățenii pot folosi linia specializată Anticorupție, apelând numărul scurt 1520. Instituția îndeamnă la evitarea tentativelor de influențare ilegală a deciziilor funcționarilor și la informarea promptă a autorităților competente despre cazurile de corupție.