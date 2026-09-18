Două pistoale nedeclarate, descoperite la intrarea în Moldova din Ucraina.

La postul vamal Tudora, funcționarii vamali, împreună cu polițiștii de frontieră, au efectuat un control special al automobilului Lexus ES300h, care se deplasa dinspre Ucraina. În mașină se aflau trei pasageri.

În timpul controlului vamal, atât șoferul, cât și pasagerii au declarat că nu transportă bunuri care urmează să fie declarate, transmite customs.gov.md.

Totuși, bagajele au fost supuse controlului neintruziv, iar una dintre genți a stârnit suspiciuni din cauza prezenței unor obiecte asemănătoare armelor. În urma controlului fizic, printre bunurile personale au fost depistate două pistoale pneumatice de calibru 4,5 mm, precum și muniții aferente acestora, care nu au fost declarate organului vamal. Acestea aparțineau unui cetățean israelian în vârstă de 20 de ani.

Pistoalele și munițiile au fost ridicate și pot fi confiscate. Proprietarul acestora riscă sancțiuni în conformitate cu articolele 43¹ și 287 alin. (10) din Codul contravențional.