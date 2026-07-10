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10 Iulie 2026, 14:47
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Două cetățene nepaleze, expulzate din Moldova: Au primit interdicție de intrare timp de cinci ani

Pe 9 iulie, angajații Inspectoratului General pentru Migrație au expulzat de pe teritoriul Republicii Moldova două cetățene ale Republicii Democrate Federative Nepal, în vârstă de 31 și 35 de ani.

Două cetățene nepaleze, expulzate din Moldova: Au primit interdicție de intrare timp de cinci ani.
Două cetățene nepaleze, expulzate din Moldova: Au primit interdicție de intrare timp de cinci ani.

Așa cum au anunțat autoritățile, cele două străine au fost reținute încercând să treacă ilegal frontiera de stat a Republicii Moldova.

Prin decizia Judecătoriei Bălți din 2 iulie 2026, ambele femei au fost plasate în centrul de detenție temporară în vederea expulzării ulterioare.

Față de cetățenele Nepalului au fost emise decizii de returnare forțată sub escortă. De asemenea, li s-a interzis intrarea pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de cinci ani.

Inspectoratul General pentru Migrație a subliniat că continuă să ia măsurile prevăzute de legislație pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale, precum și pentru controlul respectării de către cetățenii străini a regulilor de ședere pe teritoriul țării.

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