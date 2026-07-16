Dosarul Platon: Procesul privind cardul unei judecătoare ar putea fi reluat de la zero.

otul se întâmplă din cauza transferării magistratului Sergiu Stratan la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), scrie tvrmoldova.md.

Avocatul lui Veaceslav Platon, Alexandr Bodnariuc, a declarat că decizia privind dosarele care vor rămâne în gestiunea lui Sergiu Stratan pentru a fi finalizate și cele care vor fi repartizate altor judecători aparține CSM.

Potrivit apărării, dacă dosarul va ajunge la un alt magistrat, procesul ar putea fi reluat practic de la zero, deoarece cauza se află încă în prima instanță. „În cazul în care dosarul se va repartiza unui alt judecător, ar fi ca și cum dosarul s-ar lua de la zero. Pentru noi, în acest caz când dosarul se află în prima instanță și judecătorul este transferat la CSJ, nu este prea obiectiv ca el să emită vreo hotărâre, nu contează care. Dacă el (Sergiu Stratan - n.r.) emite o hotărâre de achitare sau condamnare, una dintre părțile implicate va critica această hotărâre”, a declarat avocatul lui Platon, Alexandr Bodnariuc, pentru Ziarul de Gardă.

Ultima ședință de judecată, programată pentru 10 iulie, nu a mai avut loc, deoarece Sergiu Stratan și-a încetat împuternicirile la Judecătoria Chișinău în urma numirii sale la CSJ.

Anterior, instanța a respins cererea de recuzare depusă de apărare privind recuzarea judecătorului Sergiu Stratan. Avocatul lui Platon a susținut atunci că existau informații privind transferul magistratului la CSJ și a invocat acest aspect în cererea de recuzare.

Dosarul se află pe rolul instanței din 2019 și era aproape de pronunțarea sentinței. După încheierea dezbaterilor judiciare, verdictul urma să fie anunțat pe 22 iunie, însă instanța a dispus reluarea cercetării judecătorești pentru clarificarea unor aspecte ale cauzei.