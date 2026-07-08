Dosarul MoldATSA: Anastasia Taburceanu, în vizorul organelor anticorupție
Anastasia Taburceanu este vizată în cauza penală privind abuzul de serviciu la Moldatsa. Investigațiile au loc inclusiv după perchezițiile desfășurate la întreprinderea de stat.
„Centrul Național Anticorupție a pornit o cauză penală in acest sens. La această etapă, se desfășoară acțiuni de urmărire penală”, a declarat pentru Realitatea purtătoarea de cuvânt a CNA, Ina Voloșciuc, scrie noi.md.
Despre faptul că Taburceanu este vizată în cauza penală a scris anterior pe rețelele de socializare și liderul Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur. Politicianul atașa și un răspuns al autorităților la sesizarea sa.
Galbur depuse o plângere la Procuratura Anticorupție, cerând să fie investigată angajarea Anastasiei Taburceanu și acordării salariului pentru ea. Documentul a fost direcționat apoi către CNA.
Pe 30 iunie, CNA și procurorii anticorupție au efectuat percheziții la Moldatsa, într-o cauză penală privind bănuielile referitoare la abuzul de serviciu în circumstanțe agravante.
S-a întâmplat la scurt timp după izbucnirea scandalului cu angajările în cadrul întreprinderii. O investigație jurnalistică a arătat că șeful instituției, Dumitru Vangheli, care ridica un salariu lunar de circa 110.000 de lei, a inclus informații false în CV. Ulterior, Rise Moldova a scris că Anastasia Taburceanu, verișoara Maiei Sandu, a fost angajată fără concurs în departamentul comunicare și a încasat salariu lunar de circa 120.000 de lei.