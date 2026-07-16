Dosarul contrabandei cu armament de la Leușeni: Șoferul camionului, trimis pe banca acuzaților în România.

Judecătorii români au decis începerea procesului în cazul șoferului camionului prins la vama Leușeni - Albița cu muniție de război. Raportul de expertiză din dosar confirmă că cele mai multe arme erau funcționale.

Cetățeanul R. Moldova, Serghei Prelipcean, a fost acuzat în România de contrabandă calificată și folosirea de acte false după ce a fost prins, în toamna anului trecut, la intrarea în România, cu muniții de război într-un camion, transmite agora.md.

Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă până la 12 ani de închisoare. El neagă toate acuzațiile aduse de justiția română. La audieri, Prelipcean a spus că el doar a condus camionul și că nu știa ce se află în container.

Șoferul are cinci ani de experiență în transport international și, notează procurorii români în rechizitoriu, nu este credibil că nu știa ce transportă.

Verificarea cardului tahograf a arătat că, în 18–19 noiembrie 2025, șoferul a stat în programul „odihnă” aproximativ 29 de ore, dintre care circa 10 ore în zona vămii.

Prelipcean a explicat pauza prin aglomerația din punctul de trecere, însă reprezentanta comisionarului vamal a declarat că nu era aglomerat.

Din înscrisurile găsite în cabină rezultă că el făcea frecvent curse spre Portul Constanța, uneori intrând în România fără marfă.

Prelipcean este judecat în libertate, sub control judiciar.

Un autocamion cu o remorcă, încărcat cu componente militare, a fost oprit la punctul de trecere a frontierei Albița, pe sensul de ieșire din R. Moldova. S-a întâmplat pe 20 noiembrie, la ora 02:30.

În documentele de călătorie era trecut, la rubrica transport, deșeuri metalice. Însă, potrivit raportului de constatare tehnico-științifică aflat la dosar, este vorba despre armament și muniție interzise, cu destinație militară, fabricate industrial.

Cu excepția dronei, toate erau în stare activă, funcționale și pregătite pentru utilizare. Arsenalul se află și acum în custodia autorităților române, la un depozit militar de garnizoană, scrie sursa citată.

În R. Moldova, PCCOCS a trimis în judecată, în luna mai, cinci bărbați din Chișinău și Dubăsari, cu vârste între 39 și 56 de ani: organizatorul schemei, un asistent logistic care se ocupa de depozitare, brokerul vamal, administratorul companiei exportatoare și șoferul care ar fi adus armamentul din Ucraina.

Potrivit procurorilor, armele ar fi fost introduse ilegal în R. Moldova între 2023 și noiembrie 2025 și ambalate cu materiale „anti-scaner”, pentru a nu fi detectate la frontieră.

Ei riscă până la 10 ani de închisoare.