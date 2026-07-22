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noi.md logonoi
22 Iulie 2026, 13:25
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Doi tineri implicați în escrocherii, reținuți de polițiști

Activitatea infracțională a doi tineri de 19 și 21 de ani a fost documentată de polițiștii și procurori, în comun cu cei ai Direcției de Poliție Chișinău, fiind suspectați de implicare în cel puțin două escrocherii.

Doi tineri implicați în escrocherii, reținuți de polițiști.
Doi tineri implicați în escrocherii, reținuți de polițiști.

Potrivit probelor, doi suspecți ar fi indus în eroare două femei de 50 și 75 de ani, sub pretextul unor acuzații inventate privind implicarea lor în finanțarea activităților infracționale, notează noi.md.

Prin instrucțiuni transmise telefonic, victimele au fost convinse să transfere bani și să contracteze credite, ceea ce a cauzat un prejudiciu total de peste 200.000 de lei.

Ca urmare a măsurilor operative întreprinse, cei doi suspecți au fost identificați și reținuți în scurt timp. Li s-a aplicat arestul preventiv pentru 30 de zile, iar conform legii riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 5 ani.

Ancheta continuă.

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