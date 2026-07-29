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29 Iulie 2026, 14:07
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Doi cetățeni ucraineni, depistați cu bunuri nedeclarate la Aeroportul Chișinău

Angajații postului vamal de la Aeroportul Internațional Chișinău au oprit două tentative de introducere în țară a unor bunuri nedeclarate.

Doi cetățeni ucraineni, depistați cu bunuri nedeclarate la Aeroportul Chișinău.
Doi cetățeni ucraineni, depistați cu bunuri nedeclarate la Aeroportul Chișinău.

Încălcările au fost descoperite în timpul controlului pasagerilor care au sosit cu zboruri din Istanbul.

În primul caz, în bagajul unui cetățean ucrainean în vârstă de 38 de ani au fost descoperite două drone și un dispozitiv portabil pentru filmare. Aceste bunuri trebuiau declarate obligatoriu, însă pasagerul nu le-a declarat autorităților vamale.

În al doilea caz, la un alt cetățean ucrainean, în vârstă de 30 de ani, care urma aceeași rută, au fost găsite patru bunuri nedeclarate — telefoane mobile și ceasuri, care și ele trebuiau declarate obligatoriu.

Toate bunurile descoperite au fost ridicate și pot fi confiscate. Față de ambii cetățeni pot fi aplicate măsuri de răspundere administrativă.

Doi cetățeni ucraineni, depistați cu bunuri nedeclarate la Aeroportul Chișinău

Doi cetățeni ucraineni, depistați cu bunuri nedeclarate la Aeroportul Chișinău

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