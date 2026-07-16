theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
stiri.md logostiri
16 Iulie 2026, 19:36
27
Copiază linkul
Link copiat

Doi cetățeni turci, depistați fără permis de ședere în Moldova

Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a depistat două cazuri de încălcare a regimului de ședere în urma unor controale desfășurate la o companie care activează în domeniul reparației drumurilor din nordul Republicii Moldova.

Doi cetățeni turci, depistați fără permis de ședere în Moldova.
Doi cetățeni turci, depistați fără permis de ședere în Moldova.

Este vorba despre doi cetățeni ai Turciei care nu au putut prezenta permisul de ședere la solicitarea autorităților, transmite stiri.md.

Controalele au avut loc pe 15 iulie și au fost efectuate de angajații Direcției regionale Nord a IGM, în cadrul acțiunilor de prevenire și combatere a muncii ilegale în rândul străinilor.

Potrivit instituției, verificările au vizat respectarea legislației privind regimul străinilor în Republica Moldova și identificarea eventualelor cazuri de muncă ilegală.

Sursă
stiri.md logostiri
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici