Doi cetățeni turci, depistați fără permis de ședere în Moldova.

Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a depistat două cazuri de încălcare a regimului de ședere în urma unor controale desfășurate la o companie care activează în domeniul reparației drumurilor din nordul Republicii Moldova.

Este vorba despre doi cetățeni ai Turciei care nu au putut prezenta permisul de ședere la solicitarea autorităților, transmite stiri.md.

Controalele au avut loc pe 15 iulie și au fost efectuate de angajații Direcției regionale Nord a IGM, în cadrul acțiunilor de prevenire și combatere a muncii ilegale în rândul străinilor.

Potrivit instituției, verificările au vizat respectarea legislației privind regimul străinilor în Republica Moldova și identificarea eventualelor cazuri de muncă ilegală.