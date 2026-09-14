Doi cetățeni ai Uzbekistanului, expulzați din Moldova pentru încălcarea regulilor de ședere

Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a expulzat de pe teritoriul Republicii Moldova doi cetățeni ai Uzbekistanului pentru încălcarea regulilor de ședere.

Doi cetățeni ai Uzbekistanului, expulzați din Moldova pentru încălcarea regulilor de ședere.