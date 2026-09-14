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14 Septembrie 2026, 14:08
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Doi cetățeni ai Uzbekistanului, expulzați din Moldova pentru încălcarea regulilor de ședere

Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a expulzat de pe teritoriul Republicii Moldova doi cetățeni ai Uzbekistanului pentru încălcarea regulilor de ședere.

Doi cetățeni ai Uzbekistanului, expulzați din Moldova pentru încălcarea regulilor de ședere.
Doi cetățeni ai Uzbekistanului, expulzați din Moldova pentru încălcarea regulilor de ședere.

Aceștia nu au părăsit teritoriul Republicii Moldova după expirarea termenului de ședere permis, transmite igm.gov.md.

În privința acestora a fost luată decizia de îndepărtare de pe teritoriul Republicii Moldova.

Anterior, la 8 august 2026, în baza unei încheieri a instanței din Chișinău, străinii au fost plasați în custodia publică a IGM, pentru a asigura executarea măsurii de îndepărtare.

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