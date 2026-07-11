Doi cetățeni ai Uzbekistanului, expulzați din Moldova pentru încălcarea regimului migrațional.

Pe 10 iulie, Inspectoratul General pentru Migrație a îndepărtat de pe teritoriul Republicii Moldova doi cetățeni ai Republicii Uzbekistan.

Potrivit informațiilor oferite de instituție, la data de 7 iulie 2026, cei doi cetățeni străini, cu vârste cuprinse între 42 și 44 de ani, au fost plasați în custodie publică în baza Încheierii Judecătoriei Bălți, fiind depistați cu încălcarea regulilor de ședere pe teritoriul Republicii Moldova.

În privința acestora au fost aplicate sancțiuni contravenționale sub formă de amendă și au fost dispuse măsurile de expulzare, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Inspectoratul General pentru Migrație reamintește cetățenilor străini importanța respectării cadrului legal privind intrarea, șederea și ieșirea de pe teritoriul Republicii Moldova.

Respectarea normelor legale contribuie la evitarea aplicării măsurilor restrictive și asigură un regim de ședere legal și sigur.