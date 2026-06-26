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tvn.md logotvn
26 Iunie 2026, 20:54
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Doi cetățeni ai Indiei, expulzați din Republica Moldova pentru ședere ilegală

Doi cetățeni ai Republicii India, în vârstă de 26 și 30 de ani, au fost expulzați astăzi, 26 iunie, de pe teritoriul Republicii Moldova, după ce au încălcat regulile de ședere în țară.

Doi cetățeni ai Indiei, expulzați din Republica Moldova pentru ședere ilegală.
Doi cetățeni ai Indiei, expulzați din Republica Moldova pentru ședere ilegală.

Acțiunea a fost desfășurată de Inspectoratul General pentru Migrație (IGM), transmite tvn.md.

Potrivit IGM, cei doi au fost sancționați pentru nepărăsirea teritoriului Republicii Moldova după expirarea termenului legal de aflare sau de ședere, faptă prevăzută de articolul 333 alin. (1) din Codul contravențional.

Anterior, în baza unei încheieri emise de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, cei doi străini au fost plasați în custodie publică în Centrul de plasament temporar al străinilor al Inspectoratului General pentru Migrație.

Reprezentanții IGM precizează că măsura face parte din acțiunile de supraveghere a regimului de ședere și de combatere a șederii ilegale a străinilor, desfășurate în conformitate cu legislația în vigoare.

Sursă
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