Doi bărbați din Bangladesh și Sri Lanka, expulzați din Moldova.

Ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) au desfășurat două misiuni de îndepărtare sub escortă a unor cetățeni străini care nu mai întruneau condițiile legale de ședere pe teritoriul Republicii Moldova.

Anterior, ambii au fost plasați în custodie publică în cadrul Centrului de Plasament Temporar al Străinilor al Inspectoratului General pentru Migrație, în baza încheierilor emise de Judecătoria Chișinău.

Unul dintre cazuri vizează un cetățean al Bangladeshului, în vârstă de 26 de ani, față de care instanța a dispus măsura expulzării, ca urmare a încălcării regulilor de ședere pe teritoriul țării.

Cel de-al doilea caz privește un cetățean al statului Sri Lanka, în vârstă de 28 de ani, al cărui drept de ședere în scop de muncă a fost revocat la solicitarea angajatorului.

Inspectoratul General pentru Migrație atenționează persoanele care încalcă regimul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, vor fi supuse măsurilor de returnare forțată, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.