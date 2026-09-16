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16 Septembrie 2026, 12:52
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Doi adolescenți din Strășeni, prinși în timp ce ascundeau droguri în Chișinău

Doi minori de 16 și 17 ani din raionul Strășeni sunt vizați într-un dosar penal. Poliția și Procuratura sectorului Ciocana îi suspectează că activau în calitate de curieri de droguri și distribuiau substanțe narcotice în Chișinău.

Doi adolescenți din Strășeni, prinși în timp ce ascundeau droguri în Chișinău.
Doi adolescenți din Strășeni, prinși în timp ce ascundeau droguri în Chișinău.

Potrivit informațiilor, în urma unor măsuri speciale de investigație, suspecții au fost reținuți în flagrant, în timp ce ar fi încercat să plaseze droguri în ascunzișuri.

Asupra unuia dintre minori au fost depistate 57 de pachețele cu PVP („sare”), precum și două cântare de dimensiuni mici. Totodată, în baza informațiilor obținute, oamenii legii au depistat și ridicat din ascunzișuri încă 23 de pachețele cu substanțe narcotice. În total, au fost ridicate 80 de pachețele.

La solicitarea procurorilor, instanța i-a plasat pe ambii minori în arest preventiv pentru 30 de zile.

Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă de la 7 la 15 ani de închisoare, conform legislației penale.

Poliția reamintește că și minorii pot fi trași la răspundere penală, iar implicarea în activități infracționale poate avea consecințe grave.

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