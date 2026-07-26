theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
tvrmoldova.md logotvrmoldova
26 Iulie 2026, 08:36
65
Copiază linkul
Link copiat

Documentele găsite la Porumbeni erau autentice: România și R. Moldova investighează cazul

Autoritățile României au declarat pentru Europa Liberă că toate documentele găsite la groapa de gunoi neautorizată din satul Porumbeni, raionul Criuleni, erau valabile anterior și conțineau date personale ale unor persoane reale.

Documentele găsite la Porumbeni erau autentice: România și R. Moldova investighează cazul.
Documentele găsite la Porumbeni erau autentice: România și R. Moldova investighează cazul.

Cele peste 100 de permise de conducere românești ar fi fost trimise unei fabrici de hârtie din Chișinău de către o firmă din Vaslui, iar autoritatile au declansat o ancheta, transmite tvrmoldova.md.

Administratorul firmei spune că a avut contract pentru a prelua hârtie și carton, nu pentru a distruge plastic, Direcția de Permise din România susține contrariul.

Cum a ajuns mai departe acel deșeu la gunoiștea neautorizată din Porumbeni, nu e clar încă.

Potrivit ministrului Mediului de la Chișinău, existența unui număr atât de mare de documente într-o groapă de gunoi ridică suspiciuni și necesită o investigație amplă.

Sursă
tvrmoldova.md logotvrmoldova
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici