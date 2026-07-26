Documentele găsite la Porumbeni erau autentice: România și R. Moldova investighează cazul.

Autoritățile României au declarat pentru Europa Liberă că toate documentele găsite la groapa de gunoi neautorizată din satul Porumbeni, raionul Criuleni, erau valabile anterior și conțineau date personale ale unor persoane reale.

Cele peste 100 de permise de conducere românești ar fi fost trimise unei fabrici de hârtie din Chișinău de către o firmă din Vaslui, iar autoritatile au declansat o ancheta, transmite tvrmoldova.md.

Administratorul firmei spune că a avut contract pentru a prelua hârtie și carton, nu pentru a distruge plastic, Direcția de Permise din România susține contrariul.

Cum a ajuns mai departe acel deșeu la gunoiștea neautorizată din Porumbeni, nu e clar încă.

Potrivit ministrului Mediului de la Chișinău, existența unui număr atât de mare de documente într-o groapă de gunoi ridică suspiciuni și necesită o investigație amplă.