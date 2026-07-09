Directorul Spitalului din Bălți a fost demis în contextul scandalului privind condițiile insalubre.

Spitalul din Bălți va fi condus temporar de Vladimir Pascaru, șeful serviciului diagnostic funcțional. Acesta îl va înlocui pe Iurie Osoianu, demis după ce au fost publicate imagini din incinta blocului alimentar al spitalului.

Despre numirea noului conducător interimar a anunțat ministrul Sănătății Emil Ceban pe 9 iulie la Bălți, în timpul unei întâlniri cu angajații instituției medicale, scrie rupor.md.

Scandalul a început după ce în spațiul public au apărut fotografii cu blocul alimentar al Spitalului Clinic din Bălți. În imagini se văd condiții care par clar insalubre. De asemenea, sunt vizibile recipiente cu produse alimentare, care, cel mai probabil, sunt destinate pacienților instituției.

Spitalul Clinic din Bălți a reacționat oficial, afirmând că fotografiile au fost făcute în afara zonei de preparare a hranei.

Ministerul Sănătății a anunțat că a cerut administrației spitalului toate informațiile despre situație, acțiunile întreprinse și planul de remediere a problemelor. Instituția a precizat că va monitoriza respectarea măsurilor și normelor sanitare.