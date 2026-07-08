Directorul Penitenciarului nr. 9 - Pruncul este suspectat de corupție și abuzuri.

Procuratura Anticorupție a oferit detalii despre reținerea directorului Penitenciarului nr. 9 - Pruncul, Eduard Timofei.

Potrivit instituției, el este suspectat de corupție și alte abuzuri, transmite agora.md.

Procurorii au anunțat că pe 8 iulie anchetatorii au efectuat percheziții la domiciliul lui Timofei, precum și în biroul său de serviciu. În urma acțiunilor investigative, acesta a fost reținut.

Procuratura intenționează să solicite aplicarea măsurii preventive de arest preventiv pentru 30 de zile. Ședința de judecată pentru examinarea cererii este programată pentru 9 iulie, ora 10:30.

Anterior, Administrația Națională a Penitenciarelor a confirmat reținerea directorului instituției, menționând că aceasta a avut loc în cadrul unui dosar penal gestionat de Procuratura Anticorupție.

Instituția a declarat că colaborează pe deplin cu organele de urmărire penală și va acorda tot sprijinul necesar în desfășurarea anchetei. De asemenea, a subliniat că aderă la politica de toleranță zero față de corupție și alte încălcări ale legii.