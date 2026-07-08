Directorul Penitenciarului nr. 9 - Pruncul a fost reținut de Procuratura Anticorupție, în cadrul unei cauze penale aflate în procedura acestei instituții.

Despre aceasta, pe 8 iulie, a anunțat Administrația Națională a Penitenciarelor.

În comunicat se precizează că reținerea conducătorului instituției a avut loc în aceeași zi.

Instituția a declarat că cooperează pe deplin cu organele de urmărire penală și va acorda tot sprijinul necesar pentru desfășurarea investigațiilor, în conformitate cu prevederile legale.

„Instituția tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind încălcarea legii și reafirmă politica de toleranță zero față de corupție și orice alte fapte incompatibile cu statutul funcționarului public cu statut special”, se arată în comunicatul Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Alte detalii despre dosarul penal nu sunt făcute publice deocamdată.