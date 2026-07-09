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realitatea.md logorealitatea
9 Iulie 2026, 13:23
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Directorul Penitenciarului nr.9 – Pruncul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile

Directorul Penitenciarului nr.9 – Pruncul, care a fost reținut miercuri, 8 iulie, a fost plasat astăzi, 9 iulie, în arest preventiv pentru 30 de zile. Eduard Timofei, este învinuit de corupție, viol și hărțuire.

Directorul Penitenciarului nr.9 – Pruncul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.
Directorul Penitenciarului nr.9 – Pruncul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

„Se admite demersul procurorilor. Se aplică în privința venitului Timofei măsura preventivă în termen 30 de zile până la 7 august 2026. Măsura preventivă urmează a fi executată în izolatorul Centrului Național Anticorupție”, a declarat judecătorul pe caz, citat de realitatea.md.

Amintim că directorul Penitenciarului nr. 9 – Pruncul a fost reținut, la data de 8 iulie 2026, de către Procuratura Anticorupție, în cadrul unei cauze penale aflate în procedura acestei instituții, informează Administrația Națională a Penitenciarelor.

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realitatea.md logorealitatea
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