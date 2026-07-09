Directorul Penitenciarului nr.9 – Pruncul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Directorul Penitenciarului nr.9 – Pruncul, care a fost reținut miercuri, 8 iulie, a fost plasat astăzi, 9 iulie, în arest preventiv pentru 30 de zile. Eduard Timofei, este învinuit de corupție, viol și hărțuire.

„Se admite demersul procurorilor. Se aplică în privința venitului Timofei măsura preventivă în termen 30 de zile până la 7 august 2026. Măsura preventivă urmează a fi executată în izolatorul Centrului Național Anticorupție”, a declarat judecătorul pe caz, citat de realitatea.md.

Amintim că directorul Penitenciarului nr. 9 – Pruncul a fost reținut, la data de 8 iulie 2026, de către Procuratura Anticorupție, în cadrul unei cauze penale aflate în procedura acestei instituții, informează Administrația Națională a Penitenciarelor.