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22 Septembrie 2026, 16:00
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Directorul Moldovagaz a renunțat la jumătate din salariu pe fundalul crizei energetice

Șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, a anunțat că va renunța la 50% din salariul său în trimestrul al patrulea al anului 2026.

Directorul Moldovagaz a renunțat la jumătate din salariu pe fundalul crizei energetice.
Directorul Moldovagaz a renunțat la jumătate din salariu pe fundalul crizei energetice.

Potrivit acestuia, decizia este legată de perioada dificilă așteptată pentru majoritatea gospodăriilor casnice din Moldova.

Ceban și-a calificat refuzul de a primi o parte din salariu drept un gest de solidaritate în condițiile crizei actuale, transmite stiri.md.

„Vremurile grele sunt o încercare a umanității. Înțelegând că, în viitorul apropiat, majoritatea gospodăriilor din Moldova se va confrunta cu o perioadă dificilă, am decis să renunț la 50% din salariul meu în trimestrul al patrulea al anului 2026”, a declarat șeful Moldovagaz.

El a menționat că această măsură nu va rezolva problemele existente, însă consideră necesare manifestările practice de solidaritate.

„Știu că acest gest nu va rezolva criza actuală, dar consider că avem nevoie de manifestări practice de solidaritate. Trebuie să începem de undeva”, a adăugat Ceban.

Anterior, Guvernul Republicii Moldova a declarat că intenționează să instituie o stare de urgență în sectorul energetic, pe fundalul riscurilor legate de situația internațională.

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