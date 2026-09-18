Directorul financiar al Hidrocentralei Costești primește mai mult decât directorul general și prime de 40.000 de lei.

Din aprilie anul trecut, funcția de director financiar al Hidrocentralei Costești este ocupată de Serghei Mardari, care a lucrat anterior la Ministerul Economiei și Agenția Proprietății Publice.

Potrivit investigației Cutia Neagră, el a participat la concurs în timp ce pe numele său fusese pornit un dosar penal privind delapidarea fondurilor întreprinderii de stat Giuvaier. În apărarea sa, Mardari, care are un salariu mai mare decât cel al directorului general, prime „de stimulare” lunare în valoare de 40.000 de lei, precum și sporuri trimestriale, susține că dosarul a fost unul politic și că „a ajuns în malaxorul disputelor dintre persoane influente”, scrie rupor.md.

La această etapă, dosarul în care figurează Serghei Mardari se află pe rol la Curtea de Apel Chișinău, după ce prima instanță l-a achitat atât pe el, cât și pe ceilalți inculpați.

Mardari susține că avea tot dreptul să participe la concursul anunțat de Nodul Hidroenergetic Costești, deoarece nu există încă o sentință definitivă:

„Condițiile concursului, ca și ale majorității concursurilor la care am participat, prevedeau o declarație pe propria răspundere privind lipsa restricțiilor de a ocupa anumite funcții. În ceea ce privește restricțiile legate de dosar, acesta a fost pornit în 2016: toată lumea știe cum erau vremurile atunci. Din 2016 nu am avut nicio interdicție de a ocupa funcții, chiar și în perioada în care am fost suspendat din funcție, nu am avut restricții sau interdicții din partea instanțelor de judecată sau a organului de urmărire penală.

Mai mult, pe durata procedurilor de urmărire penală am lucrat ca funcționar public și am avut acces la secret de stat. Am fost atras în acest dosar sub acuzația de complicitate. Suspiciunile pe care le avea organul de urmărire penală nu s-au confirmat. În opinia mea, aici s-au intersectat interesele mai multor persoane influente, iar eu am ajuns în această situație: în disputele sau în lupta pentru obiectivul respectiv”.

Numit director financiar al Nodului Hidroenergetic Costești, Serghei Mardari primește un salariu care depășește venitul directorului general al întreprinderii. Salariul său de funcție este de 41.400 de lei, iar din aprilie anul trecut până în iulie anul curent a primit 9 prime unice și trimestriale, în sumă totală de peste 172.000 de lei. În plus, el primește aproape lunar o primă „de stimulare” în valoare de 40.000 de lei.

După ce a lucrat în funcție doar un an, din iunie anul curent, Mardari primește și un spor de 5% pentru vechime în muncă.

„Înainte de organizarea concursului a fost aprobat statul de personal cu salariul de funcție aferent, iar în urma concursului am fost angajat în funcția respectivă cu salariul stabilit. Nu am negociat și nici nu am dreptul să negociez salariul de funcție stabilit de întreprindere, consiliu sau fondator”, spune Serghei Mardari.