theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
18 Septembrie 2026, 12:18
8 340
Copiază linkul
Link copiat

Directorul financiar al Hidrocentralei Costești primește mai mult decât directorul general și prime de 40.000 de lei

Din aprilie anul trecut, funcția de director financiar al Hidrocentralei Costești este ocupată de Serghei Mardari, care a lucrat anterior la Ministerul Economiei și Agenția Proprietății Publice.

Directorul financiar al Hidrocentralei Costești primește mai mult decât directorul general și prime de 40.000 de lei.
Directorul financiar al Hidrocentralei Costești primește mai mult decât directorul general și prime de 40.000 de lei.

Potrivit investigației Cutia Neagră, el a participat la concurs în timp ce pe numele său fusese pornit un dosar penal privind delapidarea fondurilor întreprinderii de stat Giuvaier. În apărarea sa, Mardari, care are un salariu mai mare decât cel al directorului general, prime „de stimulare” lunare în valoare de 40.000 de lei, precum și sporuri trimestriale, susține că dosarul a fost unul politic și că „a ajuns în malaxorul disputelor dintre persoane influente”, scrie rupor.md.

La această etapă, dosarul în care figurează Serghei Mardari se află pe rol la Curtea de Apel Chișinău, după ce prima instanță l-a achitat atât pe el, cât și pe ceilalți inculpați.

Mardari susține că avea tot dreptul să participe la concursul anunțat de Nodul Hidroenergetic Costești, deoarece nu există încă o sentință definitivă:

„Condițiile concursului, ca și ale majorității concursurilor la care am participat, prevedeau o declarație pe propria răspundere privind lipsa restricțiilor de a ocupa anumite funcții. În ceea ce privește restricțiile legate de dosar, acesta a fost pornit în 2016: toată lumea știe cum erau vremurile atunci. Din 2016 nu am avut nicio interdicție de a ocupa funcții, chiar și în perioada în care am fost suspendat din funcție, nu am avut restricții sau interdicții din partea instanțelor de judecată sau a organului de urmărire penală.

Mai mult, pe durata procedurilor de urmărire penală am lucrat ca funcționar public și am avut acces la secret de stat. Am fost atras în acest dosar sub acuzația de complicitate. Suspiciunile pe care le avea organul de urmărire penală nu s-au confirmat. În opinia mea, aici s-au intersectat interesele mai multor persoane influente, iar eu am ajuns în această situație: în disputele sau în lupta pentru obiectivul respectiv”.

Numit director financiar al Nodului Hidroenergetic Costești, Serghei Mardari primește un salariu care depășește venitul directorului general al întreprinderii. Salariul său de funcție este de 41.400 de lei, iar din aprilie anul trecut până în iulie anul curent a primit 9 prime unice și trimestriale, în sumă totală de peste 172.000 de lei. În plus, el primește aproape lunar o primă „de stimulare” în valoare de 40.000 de lei.

După ce a lucrat în funcție doar un an, din iunie anul curent, Mardari primește și un spor de 5% pentru vechime în muncă.

„Înainte de organizarea concursului a fost aprobat statul de personal cu salariul de funcție aferent, iar în urma concursului am fost angajat în funcția respectivă cu salariul stabilit. Nu am negociat și nici nu am dreptul să negociez salariul de funcție stabilit de întreprindere, consiliu sau fondator”, spune Serghei Mardari.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici