Directorul aeroportului primește al doilea salariu sub forma unui spor lunar: Pentru complexitatea muncii.

Potrivit investigației Cutia Neagră Plus, după negocierile cu Agenția Proprietății Publice (APP), sporul a fost majorat la 100%. Spioală a explicat acest lucru prin creșterea volumului și complexității muncii.

Din 2024 și până în prezent, numai sub formă de spor pentru intensitatea muncii, i-au fost calculate peste 900 de mii de lei. În 2025, împreună cu premiile și alte plăți, veniturile lui Spoială de la aeroport au depășit 1,4 milioane de lei, relatează tv8.md.

Aeroportul Internațional Chișinău a fost restituit statului în urmă cu trei ani, după litigii cu Ilan Șor, și a revenit sub administrare de stat. În prezent, acesta este cea mai profitabilă întreprindere de stat. În 2025, aeroportul a înregistrat un profit net de 700 de milioane de lei.

Odată cu creșterea indicatorilor financiari, au crescut și veniturile directorului. În declarația sa, Spoială a indicat că în 2025 a obținut peste 1,4 milioane de lei drept venituri din activitatea de la aeroport. Totuși, salariul de bază a reprezentat doar o treime din această sumă, restul revenind sporurilor și premiilor prevăzute de contractul său individual de muncă, semnat cu fostul director al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari.

„Salariul administratorului unei întreprinderi de stat este reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 743 din 2002 și de anexele acesteia. Deoarece una dintre anexe a fost modificată în martie 2025, din martie 2025 și până în prezent salariul meu este de 41 958 de lei brut pe lună, adică 33 599 de lei net”, a declarat Spoială.

La această sumă s-au adăugat sporuri lunare pentru complexitatea și intensitatea muncii. Inițial, APP a stabilit un spor de 50% din salariu, însă acesta a fost majorat treptat până la 100%.

Din 2024 și până în prezent, numai pentru intensitatea muncii Spoială a primit peste 900 de mii de lei.

Potrivit directorului aeroportului, majorarea sporului a fost coordonată cu Agenția Proprietății Publice, deoarece întreprinderea a primit noi tipuri de activitate, iar volumul de muncă a crescut.

„Am avut noi tipuri de activitate. Este vorba despre activitatea comercială, magazinele duty-free și travel retail, alimentația publică, alimentarea aeronavelor cu combustibil Jet A1”, a explicat el.

Spoială susține că mărimea sporului pentru complexitatea muncii nu este stabilită în ședințele consiliului aeroportului. Aceasta este inclusă direct în contractul individual de muncă al administratorului, încheiat cu Agenția Proprietății Publice.

Pe lângă sporurile lunare, în 2025 Spoială a primit patru premii trimestriale pentru rezultatele activității. Potrivit legislației, mărimea fiecărui astfel de premiu nu poate depăși un salariu oficial. Anul trecut, suma totală a acestor plăți a constituit încă 168 de mii de lei.

Spoială a explicat cum funcționează mecanismul de acordare a premiului trimestrial.

Mai întâi, consiliul întreprinderii decide dacă urmează să fie acordat premiul. Dacă decizia este pozitivă, procesul-verbal este transmis fondatorului. Totodată, sunt prezentate informații despre posibilitățile financiare ale întreprinderii, economii și fondul de salarizare.

Dacă întreprinderea își poate permite o astfel de plată, fondatorul o aprobă printr-o scrisoare separată. Doar după aceasta administratorul primește premiul.

Potrivit lui Spoială, o singură decizie a consiliului întreprinderii nu este suficientă: fondatorul poate atât să aprobe plata, cât și să o refuze. El afirmă că, într-un caz, fondatorul a refuzat parțial plata.

Indicatorii de eficiență în baza cărora au fost calculate cele patru premii trimestriale au fost creșterea veniturilor din vânzări, numărul de curse și numărul de pasageri.

În 2025, aeroportul a deservit curse spre 72 de destinații — aproape de două ori mai multe decât în perioada în care aeroportul se afla sub controlul lui Șor.

Fluxul de pasageri a crescut, de asemenea, de două ori: de la 2,8 milioane de pasageri în 2023 la 6 milioane în anul precedent.

Totodată, creșterea numărului de pasageri este legată parțial de războiul din Ucraina.

Spoială recunoaște că războiul este unul dintre factori, însă consideră că acesta nu este singurul motiv al creșterii fluxului de pasageri.

„Da, războiul este un factor. Dar nu este singurul motiv. Numărul companiilor aeriene crește anual exclusiv datorită muncii echipei aeroportului. Pentru mine este o mare onoare să conduc această echipă. Atractivitatea aeroportului pentru companiile aeriene și creșterea frecvenței curselor conduc, de asemenea, la majorarea fluxului de pasageri”, a declarat directorul.

Pe lângă sporurile lunare și cele patru premii trimestriale, în 2025 Spoială a primit și un premiu anual echivalent cu cinci salarii nete — circa 170 de mii de lei — pentru rezultatele financiare bune ale întreprinderii.

Același premiu l-a primit și în 2024.

Repartizarea profitului influențează nu doar venitul directorului, ci și plățile către alți angajați. Fiecare angajat al întreprinderii primește un premiu în funcție de perioada lucrată în anul precedent, însă mărimea acestuia nu poate depăși un salariu oficial.

Angajaților întreprinderilor de stat le pot fi acordate și premii unice cu ocazia sărbătorilor.

Directorul aeroportului a primit câte un salariu de bază de sărbătorile de iarnă și de Paște. În 2024, el a primit, de asemenea, un premiu cu ocazia Zilei Lucrătorilor din Aviația Civilă a Republicii Moldova.

O altă întrebare vizează compensația în cazul încetării anticipate a mandatului său.

Mandatul lui Spoială este de cinci ani — până în septembrie 2030. Dacă Agenția Proprietății Publice va înceta unilateral și anticipat raporturile de muncă cu el, acesta poate primi o indemnizație de concediere.

Legea prevede pentru administratorii întreprinderilor de stat o plată de la trei până la șase salarii medii lunare.

La începutul anului 2026, într-un răspuns la o solicitare a Cutiei Negre, jurnaliștilor li s-a comunicat că în contractul de muncă al lui Spoială nu era prevăzută o astfel de compensație.

Acum, directorul recunoaște că punctul respectiv există în contract și prevede compensația maximă în valoare de șase salarii.

— Îmi cer scuze, poate acestea sunt date cu caracter personal și nu am avut acordul dumneavoastră. Dar recunosc că în contract există un astfel de punct. Dacă angajatorul încetează raporturile de muncă cu mine, pot primi șase salarii medii.

— Adică, în răspunsul anterior ne-ați mințit. Ați scris că nu aveți o astfel de prevedere.

— Haideți să vedem data răspunsului.

— Răspunsul este datat ianuarie 2026.

— La data la care a fost oferit acest răspuns, un astfel de punct nu exista, iar mărimea sporului la salariu era alta. După negocierile cu fondatorul, în ultima versiune a contractului individual de muncă a apărut acest punct, iar mărimea sporului la salariu a fost, de asemenea, majorată.

Totuși, documentele studiate de jurnaliștii Cutiei Negre arată că prevederea privind plata a șase salarii medii în cazul încetării anticipate a activității era inclusă încă în contractul de muncă pe care Spoială l-a semnat cu Agenția Proprietății Publice pe 26 august 2025, când a fost numit director al aeroportului.

Din profitul de 700 de milioane de lei obținut de Aeroportul Internațional Chișinău în 2025, doar 100 de milioane de lei au ajuns în bugetul de stat.

Totodată, de aproape două ori mai mult — circa 200 de milioane de lei — a fost cheltuit pentru remunerarea a peste 1 000 de angajați ai aeroportului.