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rupor.md logorupor
20 Septembrie 2026, 09:00
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Din noiembrie, buteliile de gaz vor fi interzise în blocurile multietajate

În Republica Moldova, utilizarea buteliilor cu gaz lichefiat va fi interzisă în blocurile de locuințe și în cămine.

Din noiembrie, buteliile de gaz vor fi interzise în blocurile multietajate.
Din noiembrie, buteliile de gaz vor fi interzise în blocurile multietajate.

Noile prevederi vor intra în vigoare după expirarea perioadei de tranziție de șase luni și au drept scop prevenirea accidentelor tehnologice grave. Interdicția nu se va aplica locuințelor private individuale, scrie rupor.md

Potrivit secretarului de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Veaceslav Șipitca, această măsură are menirea de a proteja viețile cetățenilor după o serie de explozii tragice în țară, inclusiv la Chișinău. Oficialul a subliniat că ventilația standard din blocurile cu mai multe etaje nu poate evacua rapid gazul lichefiat greu în cazul unei scurgeri, ceea ce creează o amenințare critică pentru siguranță.

Ca alternativă, autoritățile îi îndeamnă pe locatari să treacă la plite electrice sau să se conecteze la rețele centralizate de alimentare. În unele raioane (de exemplu, Cantemir și Leova), primăriile lucrează deja la proiecte de furnizare centralizată a gazului.

Deși în Codul contravențional nu există deocamdată o amendă separată pentru butelii, persoanele care încalcă regulile pot fi deja trase la răspundere în baza articolelor privind încălcarea normelor de securitate la incendiu. În ajunul sezonului de încălzire, Ministerul îi îndeamnă pe cetățeni să nu-și pună viața în pericol și să renunțe cât mai curând la echipamentele nesigure.

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