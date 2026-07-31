Din lacul de acumulare de la Novodnestrovsk va fi redusă evacuarea apei din cauza secetei.

Volumul deversării de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk va fi redus de la 100 la 85 de metri cubi pe secundă din cauza secetei hidrologice.

O astfel de decizie a fost luată vineri, în cadrul unei ședințe extraordinare a Comisiei Dnistrene moldo-ucrainene, despre care a anunțat specialistul în domeniul ecologiei Ilia Trombițchi, scrie rupor.md.

Ilia Trombițchi a declarat că situația privind debitul de apă de pe râul Nistru a impus desfășurarea unor negocieri între părțile interesate. Potrivit acestuia, negocierile au fost orientate spre echilibrarea intereselor producătorilor de energie hidroelectrică, interesați să mențină cât mai ridicat nivelul apei în lacul de acumulare, și a necesităților municipiului Chișinău, căruia îi este necesar un debit suficient pentru captarea apei.

În urma discuțiilor, părțile au convenit să mențină volumul deversării la nivelul de 85 de metri cubi pe secundă timp de două săptămâni. În această perioadă, la stația de captare a apei a municipiului Chișinău vor fi aplicate măsuri tehnice care vor permite realizarea captării apei din straturi mai adânci ale Nistrului.

După expirarea acestui termen, Comisia va evalua situația și va lua o decizie privind măsurile ulterioare, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice și a nivelului apei din râu.

Comisia Dnistreană este un organ interguvernamental de cooperare între Republica Moldova și Ucraina în domeniul protecției, al utilizării durabile și al dezvoltării bazinului râului Nistru.

Săptămâna aceasta, Guvernul a anunțat regim de alertă în sectorul hidrologic pentru o perioadă de 30 de zile — în acest interval, autoritățile pot interveni în gestionarea consumului de apă, inclusiv prin modificarea temporară a condițiilor din autorizațiile pentru folosința specială a apei, pentru a asigura în mod prioritar necesitățile populației.