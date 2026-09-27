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rupor.md logorupor
27 Septembrie 2026, 18:00
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Diaconu a explicat cum vor fi avertizați oamenii înainte de lansarea sistemului MD-Alert

În Moldova nu există deocamdată un sistem funcțional de alertare privind amenințările, inclusiv cele legate de drone, de aceea autoritățile elaborează modalități temporare de avertizare a populației până la lansarea MD-Alert.

Diaconu a explicat cum vor fi avertizați oamenii înainte de lansarea sistemului MD-Alert.
Diaconu a explicat cum vor fi avertizați oamenii înainte de lansarea sistemului MD-Alert.

Despre acest lucru a vorbit directorul Centrului Național de Management al Crizelor, Sergiu Diaconu, în cadrul emisiunii «7 zile», transmite rupor.md.

Diaconu a explicat că pentru situația cu dronele din spațiul aerian răspunde, în primul rând, Ministerul Apărării. Centrul de gestionare a crizelor intervine dacă apare o amenințare pentru oameni sau pentru obiective importante.

„Dacă o dronă va lovi un obiect de infrastructură critică sau va cădea într-o localitate, atunci intervenim noi și coordonăm acțiunile de gestionare a crizei. Deocamdată este vorba doar despre survoluri, noi nu considerăm acest lucru o criză”, a explicat el.

Totodată, un sistem funcțional de avertizare a populației, potrivit lui Diaconu, va fi gata abia la sfârșitul anului 2027.

„Deocamdată nu avem un sistem funcțional. De aceea, în prezent elaborăm module temporare care vor putea fi utilizate pentru avertizarea populației, precum și mecanisme pentru a explica oamenilor ce trebuie să facă”, a declarat el. În noiembrie, autoritățile intenționează să lanseze o campanie națională de informare. 

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