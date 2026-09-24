Deputații s-au certat din cauza unui accident cu un militar beat: Armata nu se judecă după doi rătăciți.

Între deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, și deputatul PAS, Adrian Cheptonar, a avut loc o dispută din cauza incidentului în care doi militari ai Armatei Naționale au fost reținuți în stare de ebrietate la Otaci.

„Cred că cetățenii au înțeles capacitățile noastre de apărare”, a declarat Alexandr Berlinschii, transmite unimedia.info.

Cheptonar a criticat această abordare și a declarat că acțiunile celor doi militari nu pot fi atribuite întregului sistem de apărare.

„Iată ce faci tu, Alexandr. Îți bați joc și spui că doi nebuni, care au făcut prostii și vor fi pedepsiți, reprezintă capacitățile de apărare ale Moldovei. Așa ceva este inadmisibil. Ce, trebuie să spunem că toți militarii sunt la fel ca acești doi rătăciți?” a declarat Cheptonar.

Pe 21 septembrie, o mașină de serviciu a Armatei Naționale a fost implicată într-un accident rutier în orașul Otaci, raionul Ocnița. Potrivit informațiilor disponibile, șoferul, un tânăr de 24 de ani, a pierdut controlul asupra volanului și a intrat într-un stâlp. Acesta a fost testat pentru alcoolemie în aerul expirat, iar rezultatul a fost de 0,99 mg/l.

Ulterior, Ministerul Apărării a comunicat că militarul a fost suspendat din funcție.