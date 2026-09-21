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logos-press.md logologos-press
21 Septembrie 2026, 10:20
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Deputații propun să li se permită două pensii persoanelor cu dizabilități severe din copilărie

Persoanelor cu dizabilitate severă din copilărie li s-ar putea permite să primească simultan pensia de urmaș și pensia de dizabilitate.

Deputații propun să li se permită două pensii persoanelor cu dizabilități severe din copilărie.
Deputații propun să li se permită două pensii persoanelor cu dizabilități severe din copilărie.

Proiectul de lege corespunzător a fost înregistrat în Parlament de deputatele Marina Morozova și Efimia Bandalac.

În prezent, persoanele care au dreptul la mai multe tipuri de pensii trebuie să aleagă una dintre acestea. Proiectul de lege prevede o excepție pentru persoanele cu dizabilitate severă din copilărie, permițându-le să primească ambele prestații simultan, scrie logos-pres.md.

Implementarea proiectului de lege va necesita cheltuieli suplimentare din bugetul asigurărilor sociale de stat. Numărul potențialilor beneficiari este estimat la 1.409 persoane în 2027 și la 1.439 de persoane în 2028.

Cheltuielile suplimentare totale sunt estimate la 35,4 milioane de lei în 2027 și la 38,7 milioane de lei în 2028, inclusiv cheltuielile pentru livrarea prestațiilor și pentru comisioane.

Dacă legea va fi adoptată, aceasta va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.

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